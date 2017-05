Presenta Nogales rezago en infraestructura Tweet A pesar de ubicarse en la cabecera municipal unos 3 mil habitantes de la colonia Anáhuac, La Aurora y La Carbonera viven con rezago de infraestructura porque las autoridad municipal no invirtió en tres años y medio recursos para la pavimentación de calles, mejoras al alumbrado, ni programas de embellecimiento, denunciaron ciudadanos. Nogales - 2017-05-17 14:06:12 - Jorge Galindo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Guillermo Carreón/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-17-14:12:04 Nogales A pesar de ubicarse en la cabecera municipal unos 3 mil habitantes de la colonia Anáhuac, La Aurora y La Carbonera viven con rezago de infraestructura porque las autoridad municipal no invirtió en tres años y medio recursos para la pavimentación de calles, mejoras al alumbrado, ni programas de embellecimiento, denunciaron ciudadanos. A pesar de ubicarse en la cabecera municipal unos 3 mil habitantes de la colonia Anáhuac, La Aurora y La Carbonera viven con rezago de infraestructura porque las autoridad municipal no invirtió en tres años y medio recursos para la pavimentación de calles, mejoras al alumbrado, ni programas de embellecimiento, denunciaron ciudadanos.



INFORMACIÓN COMPLETA MÁS ADELANTE Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario