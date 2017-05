Un error votar por los mismos: Dante; se debe ser mar enérgico contra corrupción en Veracruz

EXCLUSIVA. Deben desarrollarse acciones más enérgicas contra la corrupción y castigar a los exfuncionarios que saquearon Veracruz, señaló Dante Delgado Rannauro, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano.



En su visita al Corporativo IMAGEN habló de las alianzas rumbo a 2018, el atentado contra el candidato de Coscomatepec, la postulación del hijo del gobernador para la alcaldía de Veracruz, el tema electoral de este año y los cambios que el país necesita.



Sobre el caso Veracruz recordó que en Jalisco se eliminó el fuero para los funcionarios, es decir, todos son iguales ante la ley, pero en el Congreso de la Unión la iniciativa sigue detenida por ello no procedió el juicio de procedencia contra el diputado federal Tarek Abdalá Saad, acusado de desvío de recursos en la administración de Javier Duarte de Ochoa.



“Creo que Veracruz ha vivido un ejercicio de gobierno cleptocrático donde han empeñado el futuro de Veracruz con préstamos absurdos que aprobó el poder legislativo y con funcionarios que no tenían pasión social, sino que entendieron que eran decisiones patrimonialistas para quitarle al pueblo lo que ellos creen le pertenece a unos cuantos”.



Expresó que existe un fuerte agravio contra los veracruzanos generado primero por un gobierno ausente y luego uno cleptocrático, pues PAN y PRI se señalan públicamente en Veracruz mientras que en el Congreso de la Unión votan juntos.



Por ello Movimiento Ciudadano busca un cambio profundo por encima de los partidos, con ciudadanos con trayectoria acreditada que puedan darle rumbo al estado y país con gobiernos transparentes, que rindan cuentas, busquen la participación ciudadana y empoderen a mujeres preparadas y profesionistas.



“Estamos acostumbrados los simple a complicarlo y lo que debe ser sencillo a no hacerlo y por eso tenemos problemas tan delicados como el abandono de la responsabilidad del servicio público tanto a nivel municipal, estatal y federal. Han claudicado en la responsabilidad de ser gobiernos eficientes, en la aplicación del estado de derecho lo que trae como consecuencia abuso de poder e impunidad y han permitido que lleguen al poder personas no aptas ni comprometidas y lo vemos con niveles de rencor y venganza que no permiten el desarrollo del estado”.



Lamentó la agresión que sufrió en su vivienda el candidato de Coscomatepec, Juan Sánchez, pues se trata de hechos intimidatorios por lo que se mantendrán pendientes de la seguridad de los abanderados.



Mencionó que se acreditó que no hubo afectaciones para él y su familia a pesar que sujetos armados dispararon contra su vivienda.



Afirmó que es el único incidente suscitado contra los candidatos del organismo político



Sobre la postulación de Fernando Yunes Márquez a la alcaldía de Veracruz señaló que en las responsabilidades de carácter público deben tenerse reglas elementales que cuando se promueven candidaturas familiares no se cumplen.



No vaticinó cuantos ayuntamientos podría ganar Movimiento Ciudadano, sin embargo, confió que los veracruzanos no sigan votando por los mismos de siempre que no han aportado beneficios a su calidad de vida.



ALIANZAS



Dante Delgado admitió que a nivel nacional las dirigencias y actores relevantes en la vida política del país sostienen reuniones para analizar la ruta a seguir de cara a la sucesión presidencial.



Confirmó reuniones con Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, representantes de fuerzas regionales, entre otros, para desarrollar un análisis del contexto y las posibles alianzas.



Sin embargo, no confirmó si podrían respaldar las aspiraciones de Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena.



“No estamos pensando en personas, estamos pensando en ideas, estamos realizando talleres y actos de organización previa. Primero u proyecto para el desarrollo del gobierno de México que incluya empoderar a los ciudadanos, eliminar privilegios a las burocracias, evitar que sean frenos que limiten la iniciativa del ciudadano y si avanzamos en el propósito de reactivar la economía, impulsar la banca de desarrollo, de innovar habrá un cambio en México”.



Recordó que Movimiento Ciudadano tiempo atrás planteó la necesidad de homologar las jornadas electorales ya que se tenían 72 procesos en seis años y algunas entidades tenían procesos cada año, como Veracruz.



Insistió que hay lugares donde la gente se encuentra cansada de los mismos de siempre y seguramente este año votarán por ciudadanos.