Periodistas veracruzanos exigen justicia para Javier Valdez y protección para trabajar

Ariadna García/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-16-21:35:44 Xalapa Periodistas y fotógrafos se manifiestan en la Plaza Lerdo de Xalapa por el asesinado de Javier Valdez.

Decenas de reporteros, fotógrafos e integrantes de la sociedad civil se congregaron en la plaza Lerdo para expresar "No se mata la verdad matando periodistas".



Con velas, veladoras y pancartas en mano con leyendas como "Justicia", "No nos callarán", "No se puede esconder la verdad", "No al silencio, justicia y protección a nuestros periodistas", el gremio periodístico se unió a la exigencia de que el asesinato de Javier Valdez no quede impune.



Para Norma Trujillo periodista de la Jornada Veracruz, el riesgo para los periodistas es permanente y no distingue entre una administración estatal y otra.



"No va a haber una diferencia mientras exista impunidad, la impunidad es lo que se debería estar erradicando para que pudiéramos hablar de que hay un avance, si por lo menos un caso estuviera resuelto podría hablar de hay disposición política para llevar a cabo las investigaciones", explicó.



Recordó que un caso emblemático de injusticia que tiene el estado es el de Armando Saldaña quien es veracruzano y fue asesinado en Oaxaca pero ninguno de los dos estados hizo algo. No existe ningún expediente abierto, "todas las autoridades han abandonado ese caso".



Refirió que este día los periodistas veracruzanos se están solidarizando con el gremio del país, pues se ha recibido el mismo apoyo con el estado cuando hay episodios de violencia.



"Hay un cambio de fiscal y este es el momento para volver a exigir justicia por todos los compañeros. Si bien Javier es un periodista muy importante a nivel país, muchos de nosotros lo conocimos y eso está impactando pero también se tiene que seguir pugnando que se haga justicia por los demás periodistas, porque no debemos olvidar que hay 20 compañeros de nosotros, algunos muy cercanos, otros más a distancia pero debemos exigir por todos", agregó.



CEAPP



Para la presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), Ana Laura Mendoza, el primer asesinato de periodistas en el año, se dio en Veracruz con Ricardo Monlui del que no se tiene conocimiento alguno sobre las investigaciones así como del atentado contra Armando Arrieta.



"Y hasta el momento no vemos que haya habido detenidos porque además en el caso de Armando nos preocupa porque ya había dos denuncias de agresiones a trabajadores de La Opinión de Poza Rica y sin embargo, se da este ataque que logró salvar la vida", abundó.



Recordó que en el estado hay 16 compañeros con medidas de la Ceapp por estar en alto riesgo.



Agregó que otro de las principales problemas que enfrenta el gremio periodístico son las condiciones económico laborales que padece la mayoría, pues no existen prestaciones y los salarios son muy bajos.



Precisó que en lo que va del año se han presentado 17 demandas laborales, lo que antes no ocurría, pues era pocos los que exigían sus derechos.



CRIMEN



De acuerdo con la presidenta de la CEAPP el 15 por ciento de las amenazas que reciben los periodistas en Veracruz provienen del crimen organizado, pues la mayoría son de servidores públicos.







REPUDIAN ASESINATOS EN COATZACOALCOS



La tarde noche de este martes, periodistas de Coatzacoalcos se manifestaron en el Parque Independencia, para sumarse a la protesta por el asesinato de Javier Valdez.



Hicieron un pronunciamiento en el que exigen nuevamente al gobierno de Enrique Peña Nieto que pare las agresiones contra periodistas y cumpla con su trabajo de generar las condiciones para ejercer la libertad de Expresión.





CONDENAN EN ORIZABA ASESINATOS DE PERIODISTAS



Con una protesta ante el Poliforum Cultural, periodistas de la región de Orizaba se sumaron a la condena nacional por el asesinato de periodista sinaloense Javier Valdez y demandaron justicia en su caso y en los demás que hay en este gremio.



Esta movilización se llevó a cabo en respuesta a una iniciativa de la Red Veracruzana de Periodistas que se replicó en diferentes horarios en el puerto, Xalapa, Córdoba, Orizaba y Coatzacoalcos.



En todos los puntos se dio lectura a un comunicado dirigido a la sociedad veracruzana y mexicana, destacando el cobarde asesinato, en la vía pública, de Javier Valdez.



“Javier Valdez, uno de los periodistas y escritores que cubrió con profesionalismo los temas del Narcotráfico en Sinaloa fue abatido; la bala que sabía que lo perseguía, lo alcanzó”, se leyó.





EN VERACRUZ TAMBIÉN SE MANIFIESTAN



La noche de este martes, un grupo de aproximadamente 50 periodistas realizó una protesta conmemorativa y solidaria para condenar el homicidio de su colega Javier Valdez, ocurrido en Sinaloa el pasado lunes.



Los reporteros, fotógrafos y camarógrafos, se postraron a las afueras de la delegación de la Procuraduría General de la República donde colocaron algunas cartulinas con mensajes y fotos del difunto.



Durante varios minutos, el grupo de inconformes se plantó y colocó sus equipos de trabajo a las puertas de las instalaciones, en señal de inconformidad por un sinfín de agresiones contra la prensa.



Momentos más tarde, leyeron un comunicado en el que hicieron un llamado a las autoridades de la fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión para ponerle un alto a la impunidad en todos los casos.

























Con información de Libe Sahe, Coatzacoalcos