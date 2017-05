Jorge Barrón, el pescador que no volvió

“Tómame una foto para que me tengan de recuerdo”, les dijo un día antes a sus compañeros el veterano pescador Jorge Ramón Barrón Calleros cuando se hicieron a la mar en un viaje de pesca habitual.



El hombre de mar solía pescar Huachinango y Rubia, especies que se alimentan al caer la oscuridad, por lo cual se quedaba más tarde que otros pescadores para capturar a estos ejemplares.



Por lo general Jorge emprendía sus viajes solo en una zona conocida como “La Anegada”, donde se agarra más producto.



Uno de los pescadores que lo conocía comenta que no le gustaba salir acompañado, le gustaba pescar solo ya que su tipo de pesca era con cordel.



Al término del día cuando todos los demás arribaban en sus lanchas para informar a los compañeros qué tal los había tratado la marea se percataron que la lancha de Jorge no estaba en el muelle.



“Nos preguntamos qué le habría pasado, algunos compañeros salieron pero no lo vieron”, indicó un pescador más joven.



Los compañeros se preocuparon cuando no supieron más de su paradero y organizaron una búsqueda para tratar de saber qué había ocurrido.





Solo hallaron su hielera





Lo único que encontraron flotando en las aguas fue una hielera, así como los hilos o cordeles con los que pescaba Jorge. No encontraron restos de la lancha, ni señales del desaparecido.



El día que Jorge salió a la mar había un tiempo propicio por lo que no se explican el motivo de su extravío.



Algunas teorías de los mismos expertos del mar es que posiblemente se ladeó la lancha con la marejada y pudo haberse hundido.



Otro pescador explica que si el motor de la lancha se hubiera descompuesto la embarcación estuviera a la deriva pero no aparece la lancha ni Jorge.



La cooperativa se ha reunido para la búsqueda que realizan desde hace 6 días que se le vio por última vez. No todos los pescadores pueden sumarse por el alto costo de la gasolina que no les permite realizar una búsqueda extensiva. Pese a esta limitante hacen su mejor esfuerzo.



En los recorridos de búsqueda que hicieron por Chachalacas que es donde posiblemente el viento de la surada pudo haberlo arrastrado, no se encontró nada.



Por la trayectoria seguida los pescadores piensan que la corriente pudo llevárselo cerca de Tuxpan. La limitante del combustible no les ha permitido realizar la búsqueda tan lejos de su zona.



Esperan que las autoridades se sumen a la búsqueda de manera más activa, ya que hasta el momento no han visto su apoyo.



El desaparecido pescador dejó una hija y una esposa que a diario acuden al Muelle de Hornos a preguntar si el mar ya les devolvió a su familiar.