Quiere MC poner en orden a Medellín

En candidato a la alcaldía para el municipio de Medellín del partido Movimiento Ciudadano, Delio Salas Pantoja resume sus propuestas en poner orden a Medellín ya que actualmente es un municipio sin ley.



Desde la ausencia de reglamentación en el ayuntamiento que sustente el trabajo del ayuntamiento se puede observar la falta de legitimidad manifiesta el joven político abogado de profesión.



Lo primero que se debe hacer es aprobar un reglamento para darle legitimidad y certeza jurídica a la administración pública municipal asegura el aspirante a la alcaldía.



Otra de sus propuestas es la revocación de mandato que consiste en que después de 2 años de trabajo la gente evalué el desempeño de la autoridad que los representa y si no cumple las expectativas del pueblo que se vaya.



Durante sus recorridos desde Puente Moreno hasta la Bocana el candidato observa las carencias en servicios básicos como es alumbrado público, lo que agrava la situación de inseguridad en la zona, la falta de banquetas así como de calles y drenaje.



Una iniciativa que es urgente para los habitantes de Medellín es la creación de una planta de tratamiento en Paso del Toro porque ya no se da abasto la ya existente en el Tejar.



El plan de desarrollo de Delio está basado en 5 ejes rectores que se condensan en el desarrollo integral, fortalecer los recursos naturales de la región, empleo, seguridad pública, servicios públicos, protección civil y sustentabilidad ambiental.



El desarrollo económico sostenido se debe detonar a través de programas de apoyos productivos, verificar que realmente el recurso llegue a cada una de las personas que lo necesitan.



“El problema de Medellín es que el recurso que baja a los distintos sectores se queda en el camino, más del 60% se queda en el camino. Del 40% que se entrega un 20% es para los amigos de la gente que trabaja en el municipio”, explicó.



Delio pretende distribuir el recurso a través de comités municipales de participación ciudadana para demostrar transparencia y eficiencia gubernamental.



Con estas ideas el candidato de Movimiento Ciudadano busca devolverle la confianza a la gente que se encuentra muy decepcionada de las autoridades que prometen pero luego no cumplen.



El común denominador de la gente que ha visitado es que quieren un cambio, que están hartos de lo mismo, pero no solo un cambio de colores sino un cambio de ideología.



Delio Salas finalizó diciendo que el rival más fuerte a vencer en las próximas elecciones es la indiferencia de la gente que está muy lastimada por lo que han hecho los anteriores munícipes. El trabajo es doble ya que hay convencer al electorado que su participación en las urnas este próximo 4 de Junio puede lograr una transformación en la calidad de vida de los veracruzanos del municipio de Medellín.