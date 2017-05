Cae Andy Murray en el Masters 1000 de Roma

Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-16-20:55:35 Redacción

El número 1 mundial, el británico Andy Murray, perdió este martes en su primer partido en el Masters 1000 de Roma, prueba en la que defendía título, ante el italiano Fabio Fognini (N.20) por 6-2 y 6-4.



El británico, que no había ganado más de tres partidos consecutivos en sus precedentes torneos en tierra batida (Montecarlo, Barcelona y Madrid), presenta un balance desolador a menos de dos semanas de la gran cita anual en esta superficie, Roland Garros (del 28 de mayo al 11 de junio).



Falto de potencia en sus golpes, lento en sus desplazamientos, poco agresivo... el escocés sufrió el ímpetu de Fognini, que la semana pasada ya había puesto en dificultades al español Rafael Nadal, un especialista de la arcilla, en esta misma ronda en Madrid.



Murray parece seguir sin poder digerir su fabuloso final de temporada en 2016, que le llevó a arrebatar el número 1 mundial al serbio Novak Djokovic.



En 2017, Murray solo ha logrado un título, en Dubái a principios de marzo, y desde entonces encadena los malos resultados. La de Roma es su segunda eliminación en su debut tras la sufrida en Indian Wells.



Bajo la mirada de la estrella de la Roma Francesco Totti y con un público entregado a Fognini, Murray perdió sus dos primeros servicios y se colocó 4-0 abajo en el primer set, una situación que ya no pudo voltear.



En la segunda manga, el italiano volvió a romper dos veces el servicio de un desconocido Murray y se colocó con 5-1 a favor. Murray trató de reeaccionar y borró uno de los 'breaks', pero apenas pudo hacer nada más.



En el resto de la jornada, el serbio Novak Djokovic, número 2 mundial, debutó con un triunfo ante el británico Aljaz Bedene (N.55), por 7-6 (7/2) y 6-2.



El exnúmero 1 mundial, que conquistó Roma en cuatro ocasiones, firmó su tercer triunfo sobre Bedene, que forzó el 'tie-break' en el primer set, pero que ya no fue capaz de aguantar el ritmo del serbio tras perder la primera manga.



Es el primer partido de Djokovic tras su derrota en la semifinal de Madrid del pasado sábado ante Rafael Nadal, un rival al que había derrotado en once de sus últimos doce enfrentamientos, antes de perder en la capital de España por 6-2 y 6-4.



También este martes, el uruguayo Pablo Cuevas, 23º jugador del ránking mundial, se clasificó para la segunda ronda tras imponerse al francés Adrian Mannarino en dos sets, por 6-4 y 7-6 (7/2).



Cuevas jugará en la siguiente fase contra el austríaco Dominic Thiem, séptimo de la ATP y reciente subcampeón del torneo de Madrid, donde fue además el verdugo del uruguayo en las semifinales.



El partido de Cuevas fue uno de los que se vio marcado por problemas con agujeros en la pista, que obligó a parar para aplanar la arcilla.



También avanzaron los españoles Pablo Carreño, David Ferrer y Roberto Bautista.



En partido correspondiente a la segunda ronda, otro español, Fernando Verdasco, quedó eliminado por el belga David Goffin (10º del mundo), por 3-6, 6-3 y 6-2.



Por su parte, los argentinos Carlos Berlocq y Diego Schwartzman quedaron eliminados.



El torneo de Roma es el último Masters 1000 antes de Roland Garros, se disputa sobre tierra batida y reparte 4.835.000 euros en premios en su cuadro masculino.