Es una realidad ‘nos están matando’

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-16-17:59:24 Coatzacoalcos APEC y CEAPP, exigen a las autoridades acabar con la impunidad, castigar los asesinatos de periodistas

Tras el asesinato del periodista Javier Valdez en Sinaloa, reporteros manifiestan “nos están matando”, como un llamado desesperado a las autoridades a parar los crímenes contra periodistas, pues ya suman seis en lo que va del 2017.



En Coatzacoalcos Julio Escobar, presidente de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos (APEC), expresó que es triste la situación que se presenta en el país.



“El gremio de los comunicadores es lastimado, sin embargo a pesar de las exigencias no existe una atención de parte de las autoridades para terminar con estos ataques a los periodistas, nuevamente el gremio resiente esta situación, y nuevamente exigimos justicia”, señaló.



Por otra parte la integrante de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) Sayda Chiñas Córdoba, lamentó que las agresiones a periodistas no sea un tema de agenda de los gobiernos, razón por la que se sigue ignorando la situación alarmante de asesinatos.



En el caso de Veracruz, dio a conocer que se han insistido en reunirse con el fiscal estatal para abordar los temas de agresiones, pero no está en su agenda “lo que provoca más agresiones”, señaló.



“Es un realidad nos están matando, las agresiones han estado incrementándose, los que nos están agrediendo son sicarios, atrás de eso hay grupos de poder y van a determinar si vivimos o no. Desgraciadamente las investigaciones nunca tocan a los grupos de poder”.



“Decir ‘nos están matando’, es un tanto agresivo, porque sí está pasando, prácticamente estamos solos, como la gente de los colectivos, se están exponiendo más, lo mismo nosotros”.



Declaró que como reporteros debemos organizarnos y exigir a las autoridades que hagan su trabajo, y señaló que desgraciadamente en el medio impera mucho miedo y los intereses personales, “por eso es que no hemos logrado tener un frente”.



“El frente y la unión es necesaria, y las manifestaciones se hacen necesarias, y mantener en la agenda que somos un grupo, que somos agredidos por estar sacando hasta las realidades más comunes, ya cualquiera te puede agredir”.



Recalcó que lo que debe hacerse es exigir a las autoridades acabar con la impunidad, y no sacar de la agenda el tema de los asesinatos y agresiones, para presionar a las autoridades.