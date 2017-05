Presentan Ley para prevenir la desaparición forzada

En colaboración con integrantes de organizaciones de búsqueda como el Colectivo de Familias de Desaparecidos de Orizaba-Córdoba, el legislador de Morena, Arturo Rodríguez García, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para la creación de la Ley para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares.



El legislador detalló que con dicho instrumento se establecería la creación de una Comisión Estatal de Búsqueda, con la participación activa de familiares de personas desaparecidas en los procesos de búsqueda, investigación e identificación de personas.



Por su parte, la Fiscalía General, las Fiscalías Regionales y Unidades Integrales de Procuración de Justicia, deberán de contar con fiscalías especiales adscritas para la persecución de estos delitos.



El proyecto de decreto para expedir la Ley, también plantea la creación del Banco Estatal de Datos para el Sistema de Identificación Humana.



Además, se aplicaría un Protocolo Homologado para la búsqueda de personas; se crearía el Registro Estatal de Personas Desaparecidas y se crearía el Registro Estatal de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas.



Ante la escasez de recursos económicos para abordar esta problemática, igualmente se plantearía la creación del Fondo Estatal de Desaparición, con asignación de presupuesto para la aplicación de la Ley, así como garantizar la Disposición de cadáveres de personas y la declaración Especial de Ausencia por Desaparición.



Rodríguez García recordó que en la desaparición forzada participan los funcionarios públicos o ciudadanos que actúan por órdenes de otros funcionarios con el permiso, la autorización, el apoyo, la aquiescencia o tolerancia de un servidor público.



Por su parte, la desaparición Cometida por Particulares es aquella que involucra a un grupo de personas que no teniendo el carácter de servidor público priven de la libertad, en cualquier forma, a una o más personas, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad, o no proporcionar la información sobre su destino o paradero.