Responde Vasconcelos a Consejera del OPLE

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-16-17:43:05 Coatzacoalcos Carlos Vasconcelos, candidato del PRI-PVEM a la alcaldía de Coatzacoalcos

“Tratan de empañar al candidato y al partido y al final ellos tendrán que demostrarlo y nosotros ir ante los tribunales para demostrar que no es cierto”.



Así lo señaló el candidato del PRI -PVEM, Carlos Vasconcelos, respecto a las declaraciones que hizo este martes en rueda de prensa la consejera presidente del OPLE, Isela Ramírez Gallegos.



“Me están informado que la consejera nos acusa, no al partido, sino directamente a Carlos Vasconcelos que en la madrugada fuimos a repartir canastas básicas y no sé qué otra cosas”, expresó.



“Yo le digo a la Consejera que se serene, que esta puesta ahí para que nos represente y sea imparcial, no que sea sobre un lado, además que investigue que cheque y después de eso que proceda pero no antes de la elección”, afirmó el candidato.



“Si tiene pruebas que las presente, porque cualquier gente se puede poner camisetas o hacer cualquier marrullería”, dijo.



Al preguntar al candidato del PRI-PVEM si hay guerra sucia en el OPLE, Carlos Vasconcelos respondió: “Ellos ya empezaron, comienza desde la consejera a hacer una situación que no le compete, ella tiene que tener todas las pruebas”.



Indicó que él y su equipo no hacen tonterías de andar en la madrugada repartiendo canastas básicas casa por casa y enfatizó que quien acusa debe comprobarlo.



“Me dirijo a ella porque es una dama, no debe tomar atribuciones que no le competen, porque primero que investigue si ella tiene la seguridad que me denuncie y punto”, enfatizó.



Asimismo Carlos Vasconcelos señaló que ni él ni su partido el PRI han recibido algún oficio de parte del OPLE respecto a la acusación que le hizo durante la mañana Ramírez Gallegos.



“Para que para perjudicar a un candidato en un momento que estamos a la mitad de esta elección, no lo debe de hacer como tampoco lo debe hacer en contra de algún otro candidato”.



Al preguntarle si desconfía del OPLE, dijo que sí, porque son humanos como nosotros y tienen intereses para un lado o para otro.



“Les digo en este momento que no hacemos nada sucio en contra de nadie, dijimos que no íbamos a denostar no iba a atacar, no lo hemos hecho”, puntualizó.