Debaten candidatos de Alvarado en Veracruz

Fortalecer al turismo como factor de desarrollo económico, atraer inversiones para generar empleos, y consolidar la seguridad para dar confianza al visitante; y generar infraestructura básica, fue el punto de coincidencia entre los candidatos a la alcaldía de Alvarado.



Por primera vez unos candidatos a la presidencia municipal alvaradeña debatieron en la radiofusora XEU de la ciudad de Veracruz.



El debate se centró en 2 temas: obras públicas, y desarrollo económico, con espacios de réplica y contrarréplica y un tema libre al final.



Marliz Platas Luna, de la coalición PAN-PRD; Bogar Ruiz Rosas, del PRI-PVEM; Yousef Juan Barquet Tuero, de Encuentro Social; Rafael Almeida Ainslie, de MORENA; Jorge Cobos Ruiz, de Nueva Alianza; y el independiente Jesús Eduardo Mucharraz Herrera, presentaron sus propuestas.



Se informó que la candidata del Movimiento Ciudadano, Nerbi Luz Portugal Sosa, declinó la invitación; y Leticia Cruz Carmona renunció a la candidatura, por lo que ya no tenía razón para acudir.



OBRAS PÚBLICAS



En este rubro Marliz Platas aseveró que Alvarado requiere una profunda transformación y propuso una reingeniería en redes de agua potable y electrificación, trabajando de manera conjunta con la ciudadanía y con mano de obra alvaradeña, no foránea.



Se comprometió a pavimentar las calles de colonias con concreto hidráulico; a solicitar la municipalización del servicio de agua potable y drenaje; mejorar las condiciones de las escuelas y erradicar los pisos de tierra en viviendas.



Rafael Ernesto Almeida, de MORENA; coincidió en la necesidad de renovar la red de agua potable, pero hizo mucho énfasis en las necesidades de Antón Lizardo, que son el agua potable y alumbrado público.



Yousef Juan Barquet, del PES, dijo que consultará a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para sugerir la obra pública, pero aclaró que no la dará a compadres ni amigos; y coincidió en que el agua potable,alumbrado, drenajey pavimentación son prioridades para Alvarado.



Jorge Cobos, del PANAL, resaltó que Alvarado requiere plantas de tratamiento de aguas residuales pero también perforar pozos para agua potable sobre todo en congregaciones rurales; y señaló la necesidad de espacios recreativos dignos.



Bogar Ruiz, de la coalición PRI-PVEM, coincidió con las necesidades señaladas por otros candidatos pero aclaró que sin un presupuesto suficiente no se podrá hacer nada, pues dijo que mientras la ciudad de Veracruz recibe mil 200 millones de pesos anuales y Boca del Río tiene 700 millones, a Alvarado apenas le tocan 100 millones de pesos.



El candidato sin partido, Jesús Eduardo Mucharraz, dijo que lo primero hará un diagnostico de las necesidades de Alvarado en obra pública y equipamiento urbano, para después planear proyectos por zonas y trabajar en acciones de agua potable, drenaje, alumbrado y recolección de basura.



DESARROLLO ECONÓMICO



En este tena se dieron las mayores coincidencias, y Marliz Platas resaltó que el turismo y el desarrollo agropecuario son los rubros con mayor potencial, pero también la pesca y el pequeño comercio,por lo que propondrá crear un Comité Estatal y Municipal de Apoyo a los Alvaradeños.



Dijo que Alvarado está llamado a ser el nuevo puerto petrolero y el municipio de mayor desarrollo en el Golfo de México, siempre que se privilegie a la mano de obra local.



Jesús Eduardo Mucharraz se dijo de acuerdo pero destacó que debe haber más recursos y que éstos lleguen a los sectores más vulnerables, además de que debe haber programas con apoyo del gobierno federal.



Jorge Cobos propuso la reactivación económica mediante 2 ejes: desarrollo turístico con ecoturismo y turismo de playa, así como turismo cultural; y un amplio programa de infraestructura en comunicaciones y de pesca para aprovechar el sistema lagunar de Alvarado.



Consideró que es momento de que Alvarado tenga astilleros y ensambladoras, no depender de la pesca. Advirtió que si llega Petróleos Mexicanos no necesariamente usará la mano de obra local, por lo que debe haber alternativas de empleo para los alvaradeños.



Para Bogar Ruiz, el sector económico más fuerte de Alvarado es el pesquero, por lo que su propuesta es fortalecerlo y generar la cultura de consumir lo que Alvarado produce. Aseveró que se debe abrir las puertas a los inversionistas pero evitar los “moches” empresariales, y demandó al gobernador de Veracruz que voltee a ver a Alvarado,



Rafael Almeida presentó 2 propuestas: desarrollar un corredor industrial para aprovechar la arena sílica, lirio acuático, harina de pescado y generar empleos para los alvaradeños; y llevar al menos 4 nuevas empresas cada año. Además, explotar el turismo y crear el Museo de Alvarado.



Añadió que los manglares pueden ser fuente de riqueza turística y propuso crear flotillas para paseos, así como detonar la artesanía alvaradeña.



Yousef Juan Barquet se pronunció por potenciar la creatividad de los alvaradeños y por detonar al sector pesquero, pues dijo que aún tiene mucho por dar. Resaltó que el turismo es una palanca de desarrollo en sus variantes: gastronómico, de aventura, ecológico, y que Alvarado podría ser un Pueblo Mágico.



Agregó que se debe detonar al campo y poner en contacto a los agricultores con el mercado para que vendan directamente sus productos.



Cabe señalar que aunque los candidatos habían acordado no llevar porras ni contingentes, afuera del edificio donde se ubica la radiodifusora, en el callejón Ocampo había simpatizantes de Jorge Cobos ondeando banderas del Partido Nueva Alianza.