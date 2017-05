Candidatos usan mercado minatitleco como pasarela

Elizabeth Marín/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-16-17:27:45 Minatitlán El secretario de la unión de locatarios, Oscar Ortiz asegura que en campaña todos llegan a prometerles, pero ya nadie regresa

Como cada época de campaña, candidatos de los diferentes partidos visitan, abrazan, se toman fotografías y escuchan sus necesidades de los locatarios del mercado 5 de Febrero, pero después se olvidan de ellos, reclama el dirigente Oscar Ortiz Rivera.



El secretario de la unión de locatarios asegura que años tienen sin poder darle solución al problema que enfrentan de drenaje, autoridades se van y otras vienen y las necesidades siguen, que bonito seria que los candidatos vinieran y en lugar de tanta “promesa y promesa traigan en especie los beneficios que tanto anhelamos aquí en este centro de abastos”.



“Los locatarios queremos mayor seguridad en la parte externa del mercado, ante los actos delictivos que se han dado, además de que el alumbrado esta a medias, el cableado de adentro del mercado es un peligro latente, porque un corto y va pasar como el mercado de allá de Sonora que se incendio todo”, manifiesto el líder.



Continuo diciendo que, “mas quisiéramos que nos cambiaran el piso, pero no todo el tiempo es lo mismo, aunque en el fondo guardamos la esperanza de que ahora si lo que prometieron lo cumplan y que cuando lleguen al poder se acuerden de los locatarios del mercado 5 de Febrero”.



Exhibió que lamentablemente como en todo, han caído las ventas hasta en un 50 por ciento, “los que aquí expendemos nada más nos vemos unos con otros porque no tenemos venta, tenemos mercancía, pero la gente no tiene para comprar, esta sin trabajo”.



Ortiz Rivera dice que ahora con las festividades que se realizan durante este mes esperaban más movimiento en el mercado sin embargo no hubo, “nada mas con los maestros las pagas a los maestros que no se los hicieron, se esta resintiendo mucho la falta de dinero en la zona”, concluyó.