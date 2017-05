No llegan boletas electorales a consejo en Tuxpan Tweet Las boletas electorales que serán utilizadas el próximo 04 de junio, aún no llegan al consejo municipal, ya que debido a las renuncias efectuadas de quienes en un principio las conformarían causó un retraso en su distribución. Tuxpan - 2017-05-16 17:25:25 - Cinthya Trinidad / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Cinthya Trinidad/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-16-17:26:40 Tuxpan Las boletas electorales que serán utilizadas el próximo 04 de junio, aún no llegan al consejo municipal, ya que debido a las renuncias efectuadas de quienes en un principio las conformarían causó un retraso en su distribución. Las boletas electorales que serán utilizadas el próximo 04 de junio, aún no llegan al consejo municipal, ya que debido a las renuncias efectuadas de quienes en un principio las conformarían causó un retraso en su distribución.



En entrevista, el presidente del consejo municipal del Organismo Publico Local Electoral, José López Beltrán, explicó que muchas de las boletas que ya se tenían impresas tuvieron incluso que reimprimirse.



