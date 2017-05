Morena va a dar la sorpresa en Veracruz: Cuitláhuac

“Sabemos que la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín es un bastión panista, hay que reconocerlo, sin embargo en el municipio de Veracruz vamos a dar la sorpresa, está interesante, las apuestas ya se pusieron uno a uno”, aseguró Cuitláhuac García, diputado federal de Morena durante su visita a Veracruz para apoyar a los candidatos de su partido.



Se le vio muy contento y optimista respecto al triunfo de su partido en gran parte de los municipios veracruzanos, en donde aseguró obtendrán la victoria en casi medio estado.



“Vamos muy bien, la verdad, no es por alardear pero los candidatos están excelentes, hoy caminé con Exsome, ¡me sorprendió!, hay colonias completas que le muestran su apoyo, ahorita me toca con Navarrete y a nivel general esperamos obtener 100 municipios, así es la apuesta”, reconoció.



Expresó que en su recorrido encontró un municipio de Veracruz muy abandonado pero también la simpatía de los ciudadanos, que ven en Morena la esperanza.



“Acabo de caminar por el municipio de Veracruz y aunque es una zona urbana, realmente parece rural, porque no hay servicios, no hay agua, no hay calles, es una mancha urbana muy grande, algo extraño, en donde la gente está molesta, ya no es ni tricolor ni azul, es morena”, consideró.



Aunque reconoce que Boca del Río es el bastión más grande que tiene el PAN, está seguro que le darán la batalla el próximo 4 de junio, en donde espera unas reñidas elecciones.



“Tenemos bastiones, así como ellos tienen bastiones nosotros también, obviamente la zona centro, Xalapa y sus alrededores; al norte tenemos Poza Rica, Tuxpan, Papantla. Vamos a dar la batalla en varios municipios pequeños, Pueblo Viejo, Martínez de la Torre; hacia el sur, Coatzacoalcos, todo eso es de nosotros”, confió.



Expresó su sentir respecto a la guerra de declaraciones entre Andrés Manuel López Obrador y Miguel Ángel Yunes Linares.



“Andrés Manuel es dirigente de un partido nacional que está en una contienda electoral, él tiene que venir y apoyar a todos, Yunes ya no es dirigente de ningún partido, es gobernador, así que zapatero a tus zapatos”, concretó.