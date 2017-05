En Corea, Tri Sub 20 ya afina detalles para su debut en el Mundial

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-15-20:48:36 Ciudad de México El “Tri” sub 20 está ubicado en el Grupo B de la justa mundialista y hará su debut el sábado cuando se vea las caras con su similar de Vanuatu. (@miseleccionmx) La Selección Nacional de México de futbol sub 20 realizó su primer entrenamiento en suelo coreano en busca de afinar los últimos detalles para su debut en la Copa del Mundo de la categoría Corea del Sur 2017 frente a Vanuatu.



Marco Antonio Ruiz, técnico del “Tri”, señaló que está satisfecho con el trabajo que realizaron en China durante casi dos semanas, ya que les permitió acoplarse en todos los aspectos.



Fueron 14 días en los que tuvimos la oportunidad de adaptarnos a las condiciones del clima, que es muy parecido al que hay en nuestra sede”, manifestó.



Consideró que sus pupilos se adaptaron muy bien al cambio de horario, “ya cerramos los duelos de preparación, creo que nos sirvieron mucho y ahora los muchachos siguen compitiendo por un lugar en el once inicial”.



Estoy contento con lo que tengo, al final de cuentas es con lo que trabajamos por más de un año y me enfoco en eso, tenemos un buen juego de conjunto, un equipo que juega como tal y esperemos mostrarlo desde el primer juego en el Mundial”, apuntó.



Dejó en claro que este equipo tiene la calidad para pelear por los primeros lugares, pero deben concentrarse en cada partido que enfrenten.



















