Voy con propuestas y sin temor al debate: Sergio Guzmán

Agua Dulce - 2017-05-15

El candidato de Morena, se pronunció por hacer un debate de propuestas y no de descalificacione "El asunto es hacerle llegar las propuestas a la ciudadanía, para que ellos valoren, evalúen y voten este 4 de junio", expresó Sergio Guzmán Ricárdez, candidato a la alcaldía de Agua Dulce por Morena, al referirse a su participación en el debate organizado por el OPLE que se realizará hoy martes 16 de mayo.



Agregó: “No tengo temor en participar primero porque lo hago con conocimiento de causa y en segundo porque todo está en hablarle con franqueza y con honestidad a la gente y escuchar el sentir del pueblo, nosotros estamos muy claros que venimos del pueblo y vemos las cosas de manera muy real”.



Guzmán Ricárdez, se pronunció por hacer de este un debate de propuestas y no de descalificaciones, “lo único que tenemos que hacer es exponerle a la ciudadanía nuestras propuestas, lo que la gente quiere escuchar cuáles son las propuestas que realizará Morena y en eso me voy a centrar”.



Aseguró que el proyecto que representa con Morena es para Agua Dulce la oportunidad de devolver la esperanza a sus habitantes y recuperar la tranquilidad de sus familias con empleos dignos y servicios de calidad; mensaje que transmitirá durante su participación en el debate.

