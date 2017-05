Niegan amparo federal a Eva Cadena

La diputada local independiente, Eva Felicitas Cadena Sandoval, no consiguió el amparo de la justicia federal contra una orden de presentación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR.



Según el expediente 401/2017, inicialmente se otorgó la suspensión provisional con un pago de 2 mil 500 pesos, pero el viernes 12, se resolvió negar la suspensión definitiva.



El amparo era contra el fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR y otras autoridades.



Hay que recordar que la legisladora independiente es acusada de cometer delitos electorales tras recibir recursos en efectivo supuestamente para el líder nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, lo que se evidenció en el primero de tres videos que se publicaron.



La ex integrante de la bancada de MORENA en el Congreso de Veracruz promovió el amparo el pasado 3 de mayo en el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.



Pese a lo anterior, el pasado viernes 12 el juez determinó negarle la suspensión definitiva, por lo que Eva Cadena podrá ser detenida para presentarse ante la autoridad federal, que la requirió el 2 de mayo.



La FEPADE busca que la diputada local se presente a declarar en torno al video en el que aparece recibiendo 500 mil pesos, luego de que no acudió a una cita para tal fin.



Cabe destacar que este día, a las 11:35 horas, se desahogaría una audiencia con relación a otro amparo, el 522/2017, en un juzgado federal con sede en Xalapa, concretamente el Décimo Octavo de Distrito.



Así, aunque ya le fue negado un amparo, aún tiene la suspensión provisional otorgada por esa autoridad, amparo por el que debió pagar la cantidad de 500 mil pesos debido a que la protege ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la propia PGR.



Cadena Sandoval enfrenta seis denuncias penales ante ambas autoridades, por delitos electorales y uso indebido del servicio público.



Además, también mantiene abiertas dos solicitudes de proceso de desafuero que presentó tanto la FEPADE como la FGE.