Miguel Ángel Serra: el sueño de ser maestro

El profesor actualmente da clases en una escuela privada que se encuentra en el centro de Coatzacoalcos

Desde niño Miguel Ángel Serra Herrera tenía la ilusión de ser maestro.



Aun no sabía que ese sueño se cumpliría, y aunque no estaba al frente de un grupo les enseñaba a sus compañeros de clases a resolver los problemas de matemáticas que les dejaban de tarea.



Todavía era estudiante e iba en el quinto semestre de preparatoria cuando llegó la oportunidad de empezar a dar sus primeros pasos como profesor.



A ver perdido en el transcurso de su vida su pierna izquierda no fue impedimento para cumplir con su meta.



Sus primeros alumnos fueron adultos, cuando en aquel tiempo existía el INEA, lo que hoy en día es el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA).



Al principio enseñaba Ciencias Naturales, Biología, Química, y hasta Matemáticas, una de sus materias que más le agrada, pero es una de las que más se les complican a los estudiantes.



“Las Matemáticas se hacen difíciles porque los maestros las hacemos así, pero las Matemáticas es sencilla si se lo planteamos así al estudiante, sino comienzan los muchachos a pensar cosas negativas y ya le tiene miedo a la materia”, dice este docente.



Le dedica más de 14 horas al día al salón de clases, y en ocasiones también los fines de semana.



Ha pasado más de 23 años en las aulas, y en ese periodo ha podido dar clases en tres escuelas de Coatzacoalcos, una de ellas en el fraccionamiento Rabón Grande de Villa Allende.



Durante ese tiempo cree que existen dos tipos de maestros, los que tienen deseos de que el alumno aprenda, y quienes no tienen la vocación.



Su método de enseñanza es formar un ambiente de confianza y tranquilidad, para que los alumnos tengan confianza de resolver cualquier duda.



En su tiempo como profesor asegura que no se ha enterado que algún alumno le haya puesto un apodo o le haya faltado el respeto.



También se ha topado con alumnos que lo quieren sobornar para que pasen su materia.



Aunque sostiene en que en ese tipo de casos es cuando deben de salir los valores, y mejor ayuda a sus estudiantes volviéndoles a enseñar lo que no entendieron en clase.



La educación ha cambiado, ahora existe el internet y antes hacían sus tareas en las bibliotecas.



Se sincera y dice que la educación en México actualmente es deficiente, va perdiendo un poco de interés, y esto hace que existe un gran número de alumnos que no culminen sus estudios.



Aunque considera que las autoridades educativas se han preocupado más en los trámites que hace el profesor, y verificar si realmente está aportando sus conocimientos a los estudiantes.



Cuando se le acaben las ganas de ser maestro, se va retirar para no afectar a sus alumnos.