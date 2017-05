Extremo, maltrato hacia animales: La Roca

El maltrato humano hacia los perros llega al extremo de lastimarlos para deshacerse de ellos, incluso echándolos a la calle cuando y hasta arrojándoles agua hirviendo, pero muchos de ellos encuentran cobijo en el albergue La Roca.



La presidenta de la Asociación Protectora de Animales del mismo nombre, Norma Fabiola Cortina Pérez, lleva 14 años al frente y no termina de sorprenderse.



Lamentó que haya ingratitud hacia los animales que un día les dieron alegría y, peor aún, que haya tanta maldad como para agredirlos cuando están viejos y enfermos, y abandonarlos.



“Hay de todo tipo. El miércoles llegó una bull terrier a punto de dar a luz. En la mañana de jueves ya había dado a luz 7 cachorritos. Vino en un grado de desnutrición, completamente un esqueleto. También un gatito que me llevaron de dos meses y nació en la calle; otro perrito con un tumor en un codo.



“Todo el tiempo llegan con sarna, garrapatas y pulgas, desnutridos, espantados; a veces con una lastimadura en el lomo tremenda, de que les avientan aceite hirviendo o agua hirviendo la gente. Hay muchísima crueldad hacia ellos”, señaló Cortina Pérez.



Mencionó que muchos apenas tienen tiempo para llegar al albergue y al instante dejan de vivir.



La responsable de La Roca dijo que la Ley para la Protección Animal es una buena intención, pero en los hechos es difícil de cumplirse y de hacer justicia contra quienes los maltratan.



“Hay que ir a hacer la denuncia personalmente para que tenga validez y no se piense que es un pleito de vecinos. Eso dificulta que el animal tenga justicia.



“Yo lo que hago es trasladarlos al albergue para que tengan una oportunidad de tranquilizarse primero, porque es una terapia emocional lo que ellos necesitan para saber que no todos los humanos tenemos tanta falta de comprensión”, explicó Cortina Pérez.



Informó que La Roca alberga en este momento a 300 perros cuya manutención es onerosa porque son muchos y requieren ingenio para acopiar recursos.



Este 29 de mayo se llevará a cabo el RECICAN en un centro comercial ubicado en la avenida Miguel Ángel de Quevedo (Circunvalación) y Yánez, donde las personas podrán aportar cartón, papel, libros en desuso; plástico, envases de pet; aluminio, cobre y otros desechos para venderlos y obtener recursos.