Con debate, ciudadanos comprobarán que la mejor propuesta es la de Morena: Víctor Carranza

A unas horas de que se celebre el primer debate entre candidatos a presidente municipal de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, abanderado de Morena comentó que se encuentra listo para este ejercicio democrático, el cual permitirá a los ciudadanos contrastar cada una de las propuestas.



Entrevistado tras su recorrido de este domingo, el treceavo día de campaña, Carranza Rosaldo confió en que dicho debate, organizado por el Organismo Público Local Electoral (OPLE), la y los candidatos que asistan permitan al ciudadano hacer un comparativo a quienes habrán de ejercer su voto el próximo domingo 4 de junio y no lo conviertan en una guerra de descalificaciones.



“Su servidor, Víctor Carranza, habré de presentar a detalle mi plan municipal para Coatzacoalcos en los próximos 4 años. Les diré lo que haré en materia de servicios públicos, educación y, por supuesto, seguridad y justicia, además de que son los temas que nos marca la autoridad electoral”, abundó.



En ese sentido, el candidato de Morena a la alcaldía por Coatzacoalcos recordó que en estas dos semanas de campaña ha realizado recorridos casa por casa por diversas colonias de Coatzacoalcos en donde ha escuchado la problemática de la ciudad y presentado su plan de trabajo.



“En cada uno de los puntos en que he estado he encontrado un punto de coincidencia: la gente está harta de la situación en la que se encuentra nuestro municipio, esto propiciado por la corrupción que durante décadas ha impedido que los servicios lleguen a la gente. Eso es lo primero que vamos a hacer: limpiar la función pública para servir al pueblo”, concluyó.



Cabe recordar que el debate entre candidatos se habrá de celebrar este lunes, en punto de las 10 horas y la liga para verlo se encontrará en la página del OPLE.