‘No le tenemos miedo al gobernador, si quiere guerra, guerra tendrá’, amaga comisariado ejidal de Tatahuicapan

Gabriel Bautista/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-14-16:57:37 Tatahuicapan En voz del comisariado ejidal de Tatahuicapan, Calixto Cruz Martínez, se desprende la advertencia: no le tenemos miedo al gobernador. Después de intervenir –en el reciente fin de semana- la válvula de la presa Yuribia para supuestamente “regular” el paso del agua en proporción de 40 por ciento para suministro de las ciudades de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, el comisariado ejidal Calixto Cruz Martínez convocó a asamblea ejidal para anunciar que no le teme al gobernador (Miguel Ángel Yunes Linares), que ha hecho declaraciones al respecto, y que “si guerra quieren, guerra tendrán”.



“Lo que decía el gobernador, con todo el valor civil le decimos que no fuimos a cerrar las válvulas de la presa Yuribia; nosotros fuimos a regular el suministro de agua potable”, dice Calixto Cruz quien afirma que “se estaban llevando más agua de lo convenido” y sin respetar supuestos acuerdos en los que han intervenido el alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero y representantes de la ahora CAEV de Coatzacoalcos.



Según acusa el directivo ejidal, se estaba disponiendo de mayor cantidad de agua de lo convenido, para las ciudades mencionadas, lo que habría estado impactando en el volumen de agua corriente en el rio Texizapan y Jomuapan y que –según dice- ha sido insuficiente para cubrir las necesidades de los productores pecuarios.



Calixto dice: “ya vimos las declaraciones del gobernador que lanza sus amenazas contra mi persona… y desde aquí le decimos que no le tenemos miedo; si guerra quiere pues guerra tendrá …”