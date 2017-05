En Agua Dulce rechazan ‘imposición’ en Tránsito

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-14-16:37:06 Agua Dulce Taxistas de Agua Dulce, inconforme por el nuevo nombramiento del delegado de tránsito

El sector transportista de Agua Dulce, se encuentra inconforme por la designación de Ever Sánchez Luis, como delegado de Transito y seguridad Vial en este municipio, por lo que exigen su destitución de manera inmediata.



Los taxistas, criticaron que el gobernador del estado, en plena campaña electoral, esté colocando al frente de las instituciones públicas a personas sin ninguna experiencia, pero con militancia panista.



Creen que los “nombramientos exprés” que realizaron en todo el estado este mismo sábado, tiene un único propósito, que es apoyar a los candidatos del blanquiazul, desde la estructura del gobierno estatal.



Dijeron que tras ser ungido Sánchez Luis como delegado, “desfilaron” por su oficina reconocidos panistas, que además recibieron tratos preferenciales, los que refleja el “favoritismo” y el tráfico de influencia.



Los hombres del volante, cansados de los abusos en los que ha incurrido Miguel Ángel Yunes Linares en contra del sector, con la reforma a la ley 589, ya no permitirán más abusos, por lo que el gremio reunido, impediría este lunes que el nuevo delegado llegue a sus oficinas.



Los inconformes, indicaron que ya no se deben permitir más “abusos y atropellos” del ejecutivo estatal, por lo que además harán sentir su inconformidad el día de las elecciones a sufragar en contra del PAN.