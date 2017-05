‘Nico Ruiz, el mejor candidato’: Abogados

Mario Zepeda/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-14-16:34:14 Minatitlán Abogados coinciden en que Nico Ruiz, es la mejor propuesta para que Minatitlán tenga un futuro promisorio

Abogados coinciden en que Nico Ruiz, es la mejor propuesta para que Minatitlán tenga un futuro promisorio; al reunirse con ellos, el candidato de la Alianza PAN-PRD, escuchó sus peticiones, para que al llegar a la alcaldía, pueda darles respuesta.



Adán Cruz, dijo confiar en la persona de Nico Ruiz, por el proyecto que trae consigo, con el que podrá llevar al municipio a puerto seguro: “usted es un buen candidato, el mejor que tenemos, y no dude que tendrá nuestro apoyo para obtener el triunfo”.



En el intercambio de ideas, Alfredo Zapata Ramos, consideró la necesidad de cambiar Minatitlán: “queremos cero corrupción, cero impunidad, porque en otros tiempos hubieron candidatos que hicieron falsas promesas, incurrieron en corrupción, tomaron millones de pesos, lo mal administraron, lo dispusieron para un beneficio propio y eso fue un fraude para el pueblo”.



Para Alejandro Xaca García, tampoco hay duda que la mejor propuesta para cambiar Minatitlán es Nico Ruiz; “quiero hacer un compromiso para cuando estés en la alcaldía, que las propuestas de todos los compañeros, son muy buenas, pero si nosotros, no refrendo y no me comprometo contigo a llevarte con mi voto, mi familia y mis amigos a la alcaldía, todo esto se va a quedar en proyecto, hoy refrendamos el compromiso de apoyarte incondicionalmente”.



“Morena no es la panacea, ni es lo que se cree, finalmente es una mentira que han estado vendiendo, porque sin su líder no son nada; si Morena pone a un X, gana, pero no gana por él, sino por una figura que tienen a nivel nacional, pero no representan nada, no representan un cambio, el trabajo, un proyecto, se aprovechan de una publicidad que es pagada por todos nosotros a través del partido político”.



Por ello, Hiram Romero exaltó también que Nico Ruiz, siendo un joven dinámico con experiencia administrativa y política, “sabemos que es el punto clave para sacarnos de encima a la gente que está delinquiendo en el Palacio Municipal, y para que las propuestas sean tomadas en cuenta, es necesario que hagamos hincapié para luchar juntos y lograr el triunfo de Nicolás Ruiz”.