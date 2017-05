Pide IP a Congreso de Veracruz analizar a fondo contratos con Odebrecht antes de rescindirlos

Integrantes de la iniciativa privada coincidieron en que el exhorto que envió el Congreso de la Unión a la Legislatura de Veracruz para rescindir contratos con la empresa brasileña Odebrecht en la entidad se debe de analizar a fondo y no sólo políticamente.



Aunque dicha compañía está acusada de participar en actos de corrupción en el país y otros países del mundo, coincidieron en que el Estado atraviesa por dificultades financieras que no permiten que de la noche a la mañana se corten los lazos económicos que ya existen con la compañía.



Al respecto el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz-Boca del Río y coordinador de la zona oriente de Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), José Manuel Urreta Ortega, dijo que además dicho tema no se debe de politizar.



“Tiene que ser un tema que se analice por las instancias legales, no debe de politizarse, eso no nos lleva a nada”, subrayó.



El líder empresarial opinó que los diputados deben de reconocer que Odebrecht y sus filiales son generadoras de recursos y empleos en la entidad, aunque estén acusada de sobornar a autoridades a cambio de proyectos.



“Pensamos que debemos de analizar caso por caso, definitivamente Odebrecht es una empresa que es generadora de empleo, ha invertido muchísimo dinero en el Estado, por ejemplo de Nanchital, cerca de Coatzacoalcos con el complejo petroquímico”, expuso.



Reiteró que es innegable que la empresa ha generado problemas legales en Brasil y en México, los cuales están prácticamente demostrados, pero en Veracruz las autoridades tienen que ir “con mucho tiento” debido a las dificultades económicas que existen.



“Definitivamente el tratar de borrar una empresa con su inversión y generación de empleos de un plumazo creemos que es irresponsable (...).



“Se ha instalado, ha dado trabajo a mucha gente y quitarla de la noche a la mañana sería un daño importante para los veracruzanos”.