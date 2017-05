Inauguran el Poliforum Cultural en Orizaba

Nora Lira/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-14-10:39:22 Orizaba Al menos 400 personas de Córdoba y Orizaba se dieron cita la tarde de este sábado en el Poliforum Cultural de Mier y Pesado para lo que una inauguración privada de este lugar, pues no se permitió el acceso a la prensa ni a ciudadanos que al parecer llevaban una invitación apócrifa. Al menos 400 personas de Córdoba y Orizaba se dieron cita la tarde de este sábado en el Poliforum Cultural de Mier y Pesado para lo que una inauguración privada de este lugar, pues no se permitió el acceso a la prensa ni a ciudadanos que al parecer llevaban una invitación apócrifa.



Desde alrededor de las 17:30 la gente comenzó a arribar al edificio, entre ellos el obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino; el padre Antolín Bernardi; el presidente de la Canaco, Omar Kuri Ceja, el empresario Francisco Jiménez, el síndico de Mendoza, Jorge David Reyes Vera; la ex regidora Ximena Haaz Diez, entre otros.



Fueron los mismos invitados quienes a su salida estimaron la asistencia en más de 400 personas para un evento privado en donde fueron recibidos por el alcalde Juan Manuel Diez Francos y su esposa, María de los Ángeles Pirez de Diez, tras lo cual realizaron un tour por el lugar y posteriormente tomaron bocadillos y copas de vino ofrecidas por los restaurantes que ahí se encuentran.



Todas las personas que llegaron mostraron una invitación emitida por el ayuntamiento, misma que era revisaba por personal del DIF que se encontraba en uno de los dos accesos que fueron abiertos para recibir a los invitados.



Guarino Castelán Crivelli, ex síndico de Orizaba, dijo a su llegada que no tría invitación, pero no hubo problema para su ingreso junto con su familia,

También estuvo presente el ex alcalde Hugo Chahín Maluly y el empresario Luis Rojí.



Sin embargo, hubo personas que no pudieron ingresar, ciudadanos que al llegar mostraron una invitación que a algunos les fue recogida porque les dijeron que se trataba de un documento falso, a otros más les dijeron que la invitación era para el día siguiente.



Esto ocasionó la molestia de algunos que fueron rechazados, quienes se retiraron en medio de señalamientos como: “no me dejaron pasar porque no vengo trajeado”, y “es un evento privado, no es del pueblo”.



Cuando los representantes de los medios de comunicación entrevistaban a algunos de los ciudadanos que se tuvieron que retirar, un sujeto joven que se encontraba al interior del inmueble comenzó a tomar fotos de los reporteros.



Al hacer el señalamiento al personal del DIF que se encontraba en la entrada, dijeron que desconocían de quién se trataba, pero nunca hicieron el intento de cuestionar a dicha persona, incluso aunque había elementos de la policía municipal en el lugar.



Además de esa persona hubo un hombre más, de mediana edad, con una camisa con una leyenda de “San Antonio”, que se la pasó vigilando a los reporteros y cuando éstos comenzaron a tomarles fotos, se trasladó a otra puerta, para regresar a la primer cuando los reporteros caminaron en su dirección.