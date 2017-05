El ciclo entre OHL y el Edomex para desviar recursos a campañas tiene la cara de Alfredo del Mazo: Álvarez Icaza

Ante la amenaza de demanda por parte de la constructora OHL contra la organización ‘Ahora’, Emilio Álvarez Icaza reiteró la acusación sobre el desvío de recursos públicos hacia campañas electorales por medio de concesiones asignadas a esta empresa.



En entrevista con Aristegui Noticias, el sociólogo y ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que existe un ciclo entre las autoridades mexiquenses y la constructora que “generan toda esta dinámica de corrupción desde el poder para mantener el poder”.



El también ex ombudsman capitalino señaló que la organización que encabeza busca “romper el ciclo 2017-2018. El ciclo ahora tiene la cara de Alfredo del Mazo“.



Álvarez Icaza dijo que el 40% de las riquezas de OHL se concentran en dos obras: el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario.



“Y claro, cómo no va a ser así, si una carretera que comenzó costando poco más de 6 mil millones de pesos ya vale 63 mil millones de pesos. Y entonces te vas a la Bolsa y dices: no, fíjate es que yo creo que mi carretera vale más. Ya no vale 20 mil, ya vale 30 mil“, comentó.



El activista afirmó que la elevación en los costos se justifica a través de los recursos que el Gobierno del Estado de México invierte en estos proyectos.



Además, insistió en que estas concesiones deben ser investigadas, pues actualmente Eruviel Ávila evalúa una octava modificación para ampliar el plazo de este contrato, actualmente con vigencia hasta 2051.



Para evaluar la ampliación de la concesión, el actual gobernador contrató a una empresa cercana a OHL, señaló Icaza. “Ese tipo de fenómenos son justamente el ciclo”, dijo.



El director de ‘Ahora’ dijo que la organización tiene como eje el combate contra la corrupción e impunidad “y lo vamos a hacer con nombre y apellido“.







El comunicado de SCT, “una joya”



Álvarez Icaza también afirmó que el comunicado de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en el que la dependencia pide a OHL investigar las acusaciones de desvío de recursos para campañas electorales “es una joya”.



El activista afirmó que el texto “refleja una mentalidad de los setentas“. “El secretario le habla a su cuate el presidente de OHL y le dice ‘mándame un informe y ahí muere, con eso demostramos que no hay problema’. Pero la cosa no es así”, señaló.



Por ello, dijo que acudirá ante el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción para que se pronuncien sobre este comunicado y la necesidad de una investigación independiente sobre el tema.



INFORMACIÓN TOMADA DE:

http://aristeguinoticias.com/1305/mexico/el-ciclo-entre-ohl-y-edomex-tiene-la-cara-de-alfredo-del-mazo-alvarez-icaza/