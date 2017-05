Controlan bomberos incendio en basurero de Veracruz

El Heroico Cuerpo de Bomberos Municipales de Veracruz controló un nuevo incendio en el basurero municipal que se inició desde la madrugada del sábado 13 de mayo, informó el ayuntamiento de Veracruz mediante un comunicado.



El fuego quedó controlado a las 8:30 horas del sábado tras la intervención en la zona de Protección Civil Municipal y el Heroico Cuerpo de Bomberos Municipales de Veracruz.



“Hasta el sitio se trasladaron cinco unidades de Bomberos y tres unidades de Protección Civil, con 30 elementos de estas áreas, quienes trabajaron en sofocar las llamas con apoyo de pipas de Grupo MAS y del municipio''.



“Cabe mencionar que con el objetivo de enfriar totalmente el material que fue alcanzado por las llamas, los elementos continuarán todo el día vertiendo agua sobre la superficie, en donde hasta el momento se han requerido aproximadamente 30 pipas con capacidad de 10 mil litros de agua cada una”, precisó el ayuntamiento mediante el documento.



El director de Protección Civil del ayuntamiento de Veracruz, Adolfo Zugasti Cueva, informó que el incendio se registró en el ala norte del basurero municipal.



Este incendio, agregó, no se presenta de manera común pues no había condiciones climatológicas para que se provocara solo.



“No había verdaderamente un motivo para pensar que se pudo haber encendido de manera autónoma, las causas se desconocen pues nos llama la atención”, respondió el director de Protección Civil municipal.



Zugasti Cueva destacó que las causas se desconocen y no se pueden hacer señalamientos sobre si este incendio pudiera ser provocado por alguna actividad relacionada con la obtención de metales.