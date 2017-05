Gobierno no reconoce cambio de sexo genérico: ONG Tweet Hombres y mujeres transexuales en Veracruz padecen la negativa del gobierno del Estado que no reconoce su cambio de sexo genérico, recriminó Luna Linares, presidenta del Movimiento Diversosexual. Córdoba - 2017-05-13 20:30:35 - Sofia Dorantes Chávez / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Hombres y mujeres transexuales en Veracruz padecen la negativa del gobierno del Estado que no reconoce su cambio de sexo genérico, recriminó Luna Linares, presidenta del Movimiento Diversosexual.



Tras lograr siete cambios de sexo genérico en el 2016, condenó que el actual gobierno “ultraconservador” los obligue a delinquir, porque si no se hace la modificación en sus actas primigenias, legalmente tendrían doble identidad, es decir, el nombre de nacimiento y la adquirida por el cambio de sexo.



Lamentó la lentitud del gobierno estatal para atender a la comunidad Lésbico, Gay, Transexual e Intersexual, pues si bien la seguridad y economía son prioridad, urge atender la situación legal de los ciudadanos.



“También es importante la situación legal que vive la comunidad transexual que somos indocumentados en nuestro propio estado, si esto no procede todas las personas estén haciendo su cambio sexo genérico estarían cometiendo un delito”, expresó Luna Linares.



En el caso del Registro Civil de Fortín, al igual que los del resto de Veracruz se han negado a inscribir los cambios, escudándose en el artículo 121 que establece que harán caso omiso de todos los trámites administrativos, solamente atenderán los que vengan por orden judicial y que las ordene un juez.



En Fortín fue un hombre transexual el que sufrió la obstaculización del Registro Civil, pero se teme que existan otros casos en la entidad, porque desde el año pasado han ido en incremento estos cambios entre los veracruzanos trans.



Luna Linares dijo que procederán legalmente ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y distintas instancias, así como ante el Congreso del Estado, este último en el que participarán en una mesa de trabajo para defender sus derechos. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

