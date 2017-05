Que Acayucan no se nos muera: Jorge Luis Barrera Tweet Acayucan - 2017-05-13 19:12:12 - Pedro San Juan / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Pedro San Juan/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-13-19:12:39 Acayucan El candidato del PT, ingeniero Jorge Luis Barrera Martínez “Yo votaré por Barrera, porque también me cansé. Porque lo mismo que usted. Mi corazón no tolera. Que Acayucan se nos muera, Por tanta inseguridad”.



Reza la primera estrofa de una composición hecha por un ciudadano al candidato del PT, ingeniero Jorge Luis Barrera Martínez, el empresario constructor que busca ser presidente municipal de “La Lave del Sureste”, quien la tarde noche de este sábado se reuniría con mujeres en el “parquecito a La Madre” de la carretera federal 180, entre Porfirio Díaz y Francisco Javier Mina, del Barrio El Zapotal.



Barrera Martínez, promete el “Agroparque Acayucan 2020, con Clúster Agroalimentario; Reactivación de la pasteurizadora La Llanura; Un sistema de mini-presas para riego agrícola, con sistema de bombeo a base de paneles solares, entre otras propuestas Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

