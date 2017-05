Secretaría de Economía está funcionando: Trujillo

Las ventanillas de la Secretaría de Economía permanecen abiertas para que emprendedores y empresarios se acerquen a gestionar apoyos con la dependencia, señaló la delegada Gilda Trujillo González.



Aclaró que por la veda electoral no se pueden dar a conocer públicamente los fondos manejados pero a través de la página oficialwww.sistemaemprendedor.gob.mx o directamente en las oficinas de cada localidad se puede recibir asesoría.



“La Secretaría de Economía está funcionando, tenemos la delegación en la ciudad de Xalapa y dos subdelegaciones una en Veracruz y otra en Coatzacoalcos. Seguimos trabajando, los programas están en internet y podrán consultarlos para estar pendientes de la apertura de las convocatorias, subir los proyectos y aprovechar esta oportunidad”.



Enfatizó en que existen restricciones como parte de la contienda electoral y periodo de campañas, sin embargo, el público en general puede seguir efectuando trámites sin mayor problema ante las distintas dependencias.



En el caso de la Secretaría de Economía no dejaron de laborar y mantienen abiertas las ventanillas.



“La veda electoral nos limita a que podamos hacer una difusión masiva y evento para que se publicite pero está la páginawww.sistemaemprendedor.gob.mx. Los programas pueden consultarse ahí y cualquier público puede accesar a ellos”.



A través de la página oficial se puede conocer la oferta de programas y fondos acorde a cada una de las necesidades y hay asesoría en los módulos de la dependencia.



Por la veda electoral se reforzó la vigilancia del uso de programas federales, estatales y municipales para que no se malversen a favor de los candidatos.



“Estamos conscientes de la veda electoral y que es un periodo en que debemos estar pendientes”.