Trump dice que designará pronto a un nuevo jefe del FBI

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el sábado que actuaría rápidamente para designar a un nuevo director del FBI, tras el controvertido despido de James Comey hace unos días, que todavía genera críticas en Washington.



El gobierno de Trump -- envuelto en una controversia que se agudiza por el súbito despido y sus cambiantes explicaciones sobre sus razones-- entrevistará a los cuatro primeros candidatos para el puesto este sábado, dijeron medios estadounidenses.



"Podemos tomar una rápida decisión", dijo Trump a los reporteros a bordo del avión presidencial Air Force One antes de volar hacia el sur de Virginia, donde tiene programado pronunciar un discurso en una graduación en la Liberty University, un centro de estudios evangélico.



La Casa Blanca no ha fijado un plazo para el proceso de reemplazar a Comey.



Consultado si la decisión podría ser tomada antes de que viaje a Arabia Saudí el viernes, Trump respondió: "incluso eso es posible".



Trump describió a los candidatos que son considerados para el puesto como "gente destacada", "muy conocida" y "del más alto nivel".



Este sábado, el fiscal general Jeff Sessions y su adjunto Rod Rosenstein entrevistarán al director interino del FBI, Andrew McCabe, al senador de Texas John Cornyn, al exfiscal federal Michael Garcia y a la exfiscal general adjunta Alice Fisher, indicó el diario The New York Times, citando fuentes cercanas a las reuniones.



Hay casi una docena de candidatos considerados para el puesto.

La designación de un nuevo director del FBI director que sea independiente de la Casa Blanca será escudriñada estrechamente mientras Trump enfrenta una avalancha de críticas por despedir a Comey, que estaba encargado de una investigación criminal sobre los posibles lazos de su equipo de campaña con Rusia.



McCabe, quien ha hecho carrera como agente en el FBI, ha participado en numerosas investigaciones de alto perfil, incluida la de los bombazos en la Maratón de Boston en 2013 y el ataque contra el consulado estadounidense en Bengazi, Libia, en 2012.



Esta semana, McCabe contradijo a Trump, al declarar ante senadores que Comey tenía gran apoyo dentro de las filas del FBI, y que el caso de la supuesta interferencia rusa en las elecciones estadounidenses era una "investigación altamente significativa".



Cornyn, el número dos del Partido Republicano en el Senado, fue fiscal general de Texas antes de ser elegido senador en 2002.



Garcia fue número dos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y fiscal general bajo el expresidente George W. Bush.

Fisher encabezó la división criminal de la fiscalía general bajo Bush.



Otros candidatos son el excomisionado de la policía de Nueva York Raymond Kelly, la exsenadora republicana Kelly Ayotte y el legislador de Carolina del Sur Trey Gowdy, un exfiscal general que encabezó la investigación del ataque en Bengazi en la Cámara de Representantes.



El designado por Trump debe ser confirmado por el Senado, donde los demócratas y algunos republicanos han criticado férreamente el despido de Comey.