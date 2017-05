Se pasea Katy Perry por playas mexicanas Tweet Katy Perry disfruta de unas vacaciones en las playas de Cabo San Lucas, en la península de Baja California en México, informó SDPnoticias Redacción - 2017-05-12 21:43:22 - SDP Noticias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-12-21:43:47 Redacción Foto tomada de IG: katyperry



La cantante fue fotografiada junto a varias amigas luciendo un bikini multicolor que mostó sus exuberantes curvas.



goofy goddesses ✨🤷🏼‍♀️ Una publicación compartida de KATY PERRY (@katyperry) el 10 de May de 2017 a la(s) 10:46 PDT



También aprovecho su viaje para leer el libro de Susan Bordo, que se titula 'The Destruction of Hillary Clinton' pues en una fotografía se observa con un traje de baño color nude y sentada en una piedra con el libro entre sus manos.



Con información de SDPnoticias

