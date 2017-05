Beso entre Maluma y Marc Anthony causa revuelo Tweet El salsero estadunidense Marc Anthony estremeció las redes sociales luego de publicar una fotografía en la que aparece dándole un beso al colombiano Maluma en el camerino previo a la presentación de este miércoles en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Redacción - 2017-05-12 21:38:12 - Excélsior . / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-12-21:39:08 Redacción Foto tomada de IG: marcanthony



De acuerdo a lo publicado en Excélsior, en la instantánea, que hasta la fecha tiene 135.269 ‘Me gusta’, se ve a los artistas abrazados mientras Marc le da un ‘tierno’ beso a un sonriente Maluma.



With my friend @maluma backstage before last night's show in #MexicoCity. #MarcAnthonyLive #Tour2017 // Anoche con mi amigo #Maluma en el backstage antes de la presentación en la Ciudad de #México. #Gira2017 Una publicación compartida de Marc Anthony (@marcanthony) el 11 de May de 2017 a la(s) 7:30 PDT



Por su parte, Maluma también publicó la misma imagen en su cuenta de Instagram.



Love u papo... son pocos los que uno considera como amigo en esta industria. @marcanthony Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 11 de May de 2017 a la(s) 10:16 PDT



En varias ocasiones los artistas han dejado ver lo cercanos que son publicando fotografías de momentos juntos.



