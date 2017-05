Nombramiento de Fiscal Anticorrupción debe ser antes de junio: Diputada

El nombramiento del Fiscal Anticorrupción en México debe realizarse preferentemente antes que concluya el mes de junio, enfatizó la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.



“Yo estoy esperando que haya periodo extraordinario porque traemos tema, violencia política y razón de género también está parada la minuta y queremos que esté para el 18, entonces creo que pasando el 4 de junio tienen que citarnos, ya no se puede esperar, de veras no podemos esperarnos para septiembre, tiene que ser … yo le diría que antes de que termine el mes de junio”, respondió.



La senadora enfatizó que a pesar de que hay una demora en el tema lo único que falta es el nombramiento, tras el análisis y las mesas de trabajo integrada por todas las bancadas e investigadores en la materia.



“Si lo hubiéramos hecho sobre la base de lo que dice un partido desde cuándo hubiera salido la ley pero para compactar las ideas que tienen cada uno de los grupos, las fuerzas políticas, no es fácil… nos ha llevado tiempo pero estoy segura que la parte que nos queda que ya es menor -en el sentido que es un nombramiento- está por llegar”, destacó.



Sobre las peticiones de especialistas para que se realice una segunda terna para el cargo de Fiscal Anticorrupción por los casos en los que los aspirantes plagiaron las propuestas de solicitud al cargo, la senadora respondió que se hará lo que sea necesario.



“Se va a hacer lo que se tenga que hacer pero el fiscal anticorrupción, hombre o mujer, tiene que aparecer y tiene que estar en algún lado y tiene que ponerse al frente, y es una de las demandas más sentidas de la sociedad”, dijo en entrevista Gastélum Bajo.



La senadora especificó que el nombramiento ha demorado porque el tema es polémico y complicado.