Jubilados del SNTE se unen a Morena en Papantla

José Martín/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-12-19:00:35 Papantla Los jubilados y pensionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se sumaron al partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Papantla.

El Secretario general de la delegación D - IV- XV de la sección 32 del SNTE, Mario Lucero Florencio comentó que ya no confían en los partidos tradicionales, ni en sus candidatos, pues la mayoría sólo se han enriquecido mientras los campesinos y las familias viven en pobreza extrema.



En el caso de Papantla - dijo - los vecinos que habitan en el centro del municipio también padecen de marginación causados por malos manejos de los recursos públicos en el Ayuntamiento. En esos sitios no hay drenajes, agua potable, pavimentación, banquetas y de todos los servicios.



"Aquí no se trata de cambiar de partido. En nuestra organización que es el SNTE hay pluralidad en las ideologías políticas porque hemos visto que mucha gente tiene casas con techos de cobijas y trapos", expuso.



Comentó que una de las razones para integrarse al proyecto de Morena es la intención que hay dentro del partido de atender y resolver las necesidades que enfrentan las familias mexicanas, y en los particular, para Papantla.



"Hemos visitado varios lugares, y caramba, pareciera que no viven en nuestro país porque nuestras autoridades los han olvidado. Entonces nosotros buscamos que el gobierno tome en cuenta la clase trabajadora y las familias más desprotegidas", exclamó mientras colocaba una manta en el que anunciaba su apoyo a Morena.



Con respecto al pago de sus pensiones, Mario Lucero Florencio aseguró que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) les paga puntualnente, cada mes, sus salarios a los más de 600 ex profesores de la zona norte de Veracruz.