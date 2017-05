Adelantaron el Día del Maestro en Agua Dulce Tweet Este viernes al filo de las 15:00 horas se dio el aviso a nivel estatal que los días lunes 15 y martes 16 se les otorga la suspensión de clases en todos los niveles a los maestros ya que tanto la SEV y la SEP unificaron criterios y se les dio a los profesores estos días por lo que se integraran hasta el miércoles 17 de mayo en horario normal Agua Dulce - 2017-05-12 18:47:08 - C. Augusto Fabre / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Carlos Fabre/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-12-18:47:58 Agua Dulce En todos los niveles se suspenden las clases los días 15 y 16 de mayo por el día del maestro. Este viernes al filo de las 15:00 horas se dio el aviso a nivel estatal que los días lunes 15 y martes 16 se les otorga la suspensión de clases en todos los niveles a los maestros ya que tanto la SEV y la SEP unificaron criterios y se les dio a los profesores estos días por lo que se integraran hasta el miércoles 17 de mayo en horario normal.



Así lo dio a conocer el regidor de educación Juan Crisóforo González, quien reconoció que al estar dividido el calendario escolar por la SEV estatal ellos no les darían los dos días, pero al final por la tarde la SEP también aceptó el calendario por lo que se dará este mega puente en todo el estado anunció este viernes.



Comentó que algunas escuelas dividieron algunos turnos para poder realizarles a sus maestros una comida, tal fue el caso de la escuela secundaria número 1 y una que otra primaria, indicó que no se perdieron clases, ya que este viernes todos los alumnos entraron de forma normal.



Por tal motivo este viernes mediante los medios de comunicación así como las fuentes oficiales por las redes sociales, los maestros y directores de este municipio señalaron que se suspenderán los dos días a partir del lunes, por lo que deberán presentarse este miércoles. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

