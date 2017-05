Crisis de taxistas en Agua Dulce; alquilan placas

Carlos Fabre/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-12-18:43:45 Agua Dulce Hasta en 2,500 mensuales alquilan las placas en Agua Dulce, cuando en años anteriores esta cifra era más elevada.

Subiendo la calle Justo Sierra topando con Manuel Fuentes, ondea un cartel que hace años ni siquiera se imaginaría que alguna vez se pondrían, “se alquilan placas de taxis, por mes, sean serios”, pero en realizada tiene semanas que esta esté cartel y al parecer nadie quiere alquilar las placas del taxi, cuando hace algunos años eran las más peleadas.



De esta manera nos señalan varios taxistas y dueños de concesiones que el transporte en su modo de taxi está pasando una crisis que nunca pensaron tener, comentan que el alquiler hace un año de placas, era de 3,500 a 4,000, pesos al mes, hoy en día si te quieren agarrar las placas las alquilan en 2,500 o 3,000 pesos y seguirá cayendo el precio de este alquiler.



Atrás quedaron los tiempos en que esas placas eran peleadas para alquilarlas, hoy en día se pueden leer anuncios en Internet o en las bardas de las casas en donde se ofrecen las placas pero ya no es un negocio rentable para los que quieren invertir su dinero, conseguir un chofer auto y demás ya nos es negocio en esta época, insisten los concesionarios.



Por tal motivo señalan que la crisis por rentar placas de taxis esta cada día peor, muchos de los dueños de estas placas no fueron del gremio transportistas por lo que heredaron las placas a sus hijos quienes de plano no las quieren trabajar en la mayoría de los casos y por tal motivo se abaratan las rentas, finalizaron.