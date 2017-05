Virus de estafilococo en hospital de Acayucan

Alejandro Ceja / Agencia Imagen del Golfo2017-05-12-18:14:16 Acayucan

Debido a las condiciones insalubre y hasta inhumanas en las que se encuentra el hospital \'General Miguel Alemán González\' de Oluta-Acayucan, por falta de aire acondicionado, medicinas y médicos, una joven sanjuaneña, quien recientemente dio a luz, desarrolló una bacteria que la mantiene desde hace 17 días internada en dicho nosocomio; en un principio los médicos le aseguraban que se trataba de una simple infección, ahora le revelaron que se trata de estafilococo.



Miguel Ríos Ramírez, de 27 años de edad, habitante de Rancho Nuevo, municipio de San Juan Evangelista, explicó a Imagen del Golfo que su felicidad por tener a su bebé en sus brazos el pasado 16 de abril se vio empañada diez días después cuando su esposa Jazmín Damián Montillo, comenzó a presentar fiebre y fuertes dolores en el vientre.



De inmediato, el joven campesino la trasladó al hospital donde los médicos sólo le dijeron que era una ‘leve’ infección, nada de qué preocuparse, sin embargo, la fémina tenía que quedarse internada.



Así comenzó el infierno de la ciudadana Damián Montillo, quien desde el 26 de abril estuvo internada en el hospital, sin recibir atención adecuada.



Este lunes 8 de mayo, una ginecóloga le explicó a Damián Montillo, que presentaba una infección por una bacteria llamada estafilococo, por lo que le recetaron medicamentos, debido a que en el nosocomio actualmente presentan desabasto.



El joven Ríos Ramírez, detalló que tan solo en esta semana ha comprado medicamentos (antibióticos) que valen de 500 a los mil pesos y su situación económica es precaria y dice ya no saber qué hacer. También se siente impotente pues se enteró a través de otros pacientes que su mujer habría adquirido esa bacteria en el interior del hospital debido a que no cuentan con áreas climatizadas y que no es el primer caso que se registra en ese nosocomio.



Una fuente médica del mismo hospital, indicó que las infecciones por estafilococo se pueden contagiar entre personas que conviven en situaciones grupales, como centros médicos, aulas, etc, más aún en ambientes calurosos ya que favorecen este tipo de infecciones.



“Los médicos me dicen que si quieren que mi familiar esté cómodo, que traigamos nuestros propios ventiladores, ante la falta de aire acondicionado; no sé cómo un hospital puede estar así, es indignante”, dijo Ríos Ramírez, quien pide la ayuda de la ciudadanía.



En octubre del 2016, trabajadores de la subsección 18 de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA) realizaron un paro de labores para exigir a la Secretaría de Salud, mejorar la infraestructura del hospital, posteriormente se sabe que se realizó el mantenimiento de los aires acondicionados, pero sólo sirvieron unos días, desde entonces, no se ha realizado alguna otra huelga.



A principios de año, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares anunció que se dispondría de recursos económicos, recuperados de los malos manejos de la pasada administración para el rescate de las infraestructuras médicas que se encontraran dañadas o abandonadas a causa de la corrupción, sin embargo, el hospital de Oluta–Acayucan va de mal en peor y desafortunadamente la que paga los platos rotos es la ciudadanía quien a diario vive un verdadero infierno.