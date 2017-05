Trasciende la desaparición de una joven estudiante del Cbtis en Las Choapas; esperan la denuncia formal

Tomado de redes sociales / Agencia Imagen del Golfo2017-05-12-12:03:57 Las Choapas

En el municipio de Las Choapas, trasciende la desaparición de un estudiante del Cbtis, esperan que en el transcurso sus padres presenten la formal denuncia ante la fiscalía. Autoridades se mantiene herméticos al asunto



Versiones extraoficiales, que aún no han sido confirmadas, refiere que la subieron a un vehículo Jetta con rumbo desconocido, no se sabe, más características del supuesto auto, como en estos casos, “nadie vio nada”, no hay testigos que ratifiquen su versión ante la autoridad



