Algunos empleados sindicalizados ganan lo mismo que los diputados, revela auditoría al Congreso local

Aún no concluye la auditoría de puestos en el Congreso local, pero ya se hicieron públicos salarios de empleados sindicalizados, algunos son similares a sueldo base de diputados, pero son legales, pese a ser altos, expuso la diputada María Elisa Manterola Sainz.



Hay sueldos de analistas financieros que llegan a los 88 mil pesos, más que el salario base de un diputado que es de 58 mil pesos. Aunque éstos también reciben compensaciones que no hacen públicas en su portal de transparencia.



Para la diputada María Elisa Manterola los sueldos “son inequitativos, se está haciendo una revisión”, pero esta auditoría no concluye.



Sin embargo recordó que esos sueldos están fijados por el sindicato desde hace varias legislaturas, no por los diputados ni de ésta, ni de las pasadas legislaturas.



Ahora solo han firmado los contratos de los trabajadores de confianza. Pero los sueldos altos ya estaban así, señaló en entrevista.



En el portal de transparencia del Congreso de Veracruz, cualquier ciudadano puede buscar y encontrar los sueldos, citó.



La auditoría lo que pretende, expuso, es que el sueldo sea acorde al trabajo que realizan y que realmente estén laborando en el congreso, que no solo cobren sin trabajar.



LOS SUELDAZOS DE LOS AUXILIARES



De acuerdo con la información publicada en el portal de transparencia de la página web de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, la remuneración mensual neta de cada uno de los 50 diputados locales es de 58 mil 123.38 pesos mensuales.



Hay un listado donde aparece que una persona de nombre Silvia Domínguez Rodríguez, cuyo cargo es el de analista contable, gana 88 mil 762.77 pesos. Ignacia Reyna Roa Romero, cuyo puesto es el de secretaria y se indica que gana 74 mil 371.76 pesos. Hasta la analista administrativo María Rosario Patricia Morales Huesca, aparece con un salario de 50 mil 329.52 pesos.



En contraste, de acuerdo con el tabulador oficial del gobierno estatal, el sueldo del titular del Poder Ejecutivo es de 74 mil 938 pesos.



Hay otros empleados que fungen como analistas contables y administrativos y como secretarios, ganan salarios menores a 15 mil e incluso a diez mil pesos mensuales. No hay nada que explique esas diferencias cuando el perfil del puesto es el mismo.



Hay también un nombre de Jorge Carvallo Castañeda, homónimo del diputado federal del PRI por San Andrés Tuxtla Jorge Carvallo Delfín, quien cobra 28 mil 410.30 pesos como analista administrativo.