¡20 años viajando en bici!

En 1999 Denizart Simoes, originario de Sao Paulo, Brasil, decidió dejar su lugar de confort y viajar por el mundo, abandonando también su vicio por el cigarro para buscar un nuevo comienzo, un nuevo estilo de vida.



El brasileño en aquel entonces vivía en Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina, dejó a su hijo, quien ahora tiene 30 años, con los abuelos paternos, tomó una bicicleta e inició el recorrido.



“Yo me fumaba dos cajetillas al día pero la bicicleta me hizo parar. Yo desperté una noche sin poder respirar y ahí nació la bicicleta. Yo tengo 60 años y mi hijo ahora tiene 30 años pero tenemos una buena relación. Son casi 20 años de andar en la bicicleta”.



Días sin comer, bajo el inclemente sol y pedaleando recorrió China, Europa, el Mediterráneo y diversas partes del mundo incluido México donde tuvo una de sus peores experiencias.



Sin ningún protocolo de seguridad más que su fe en Dios avanza en su travesía cargando dos maletas al lado de su bicicleta, aunque ambas le fueron robadas al pasar por el malecón de Veracruz.



“No he llegado con los árabes y tampoco a la África negra porque ahí se están matando solos, sería un suicidio. Conozco Egipto, Jordania, Marruecos, Libia, Argelia, México es muy fácil. Entré en Siria en 2007 y ahora nadie entra ahí, cada día está peor, es una olla de presión en los países árabes”.







Lleva un mensaje de vida saludable



Asegura que su registro es de más de 490 mil kilómetros pedaleados, por 55 países de América, Asia, Europa, África y Oceanía.



Creyente de la democracia y la paz confía en que no se desate una Tercera Guerra Mundial, por ello con su recorrido pretende conocer el mundo pero también llevar un mensaje de armonía y fomentar una vida saludable.



Nueva Zelanda fue el país más difícil para llegar debido a que el ingreso y la vida dentro es de las más caras, sin embargo, llegó con el patrocinio de Petrobras.



“A Nueva Zelanda hay que llegar con por lo menos mil dólares en el bolsillo porque es muy difícil. Esa vez me patrocinó Petrobras, si no hubiera sido imposible. Yo soy de Sao Paulo y la gerente era de la misma ciudad y de ahí salió todo, de Singapur volé a Nueva Zelanda”.



Para conseguir patrocinios se acerca a las alcaldías, a las regidurías de Fomento Deportivo o áreas deportivas.



También realiza trabajos temporales, por ejemplo en Europa a los extranjeros les dan la cosecha de uva, aceituna, manzana, fresa, entre otros, y son bien pagados, tan bien que con un mes alcanza para seguir viajando.



En México tuvo una de sus peores experiencias, pues en el malecón de Veracruz le robaron la bicicleta junto con sus dos mochilas donde cargaba su ropa, casa de campaña y artículos personales.



“El alcalde de Veracruz debe hacer conciencia porque yo no estaba borracho, soy deportista, no uso drogas, puro cansancio fue, y en una zona fina (malecón) entonces en una vía me quitan hasta los calcetines, me dejaron en chanclas. Estaba con el pantalón más peor que tenía y lo bueno pues lo traía adentro. Cuando no vi la bicicleta casi me da un paro cardiaco. Esa costó 18 mil pesos, ¿de dónde voy a sacar eso?”.



El comandante de Bomberos de Veracruz, Adolfo Zugasti Cueva, le permitió pernoctar en la estación y consiguió otra bicicleta con gestiones ante la Secretaría de Gobierno.



Busca romper el récord Guinness pero en Veracruz le robaron también la bitácora y recuerdos de su viaje.



Denizart se quedó a 10 mil kilómetros de romper el Record Guinness.