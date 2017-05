Ricardo Anaya pierde terreno en Nayarit: Ochoa Reza

El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, aseveró que Ricardo Anaya quiere ocultar en un lodazal que en Nayarit el junior ha perdido terreno en las encuestas y ya no da para más.



Al participar en Tepic en el acto “La Causa nos Une”, en apoyo al candidato al gobierno del estado, Manuel Cota Jiménez, subrayó que es una sorpresa que el dirigente panista visite la entidad, porque generalmente anda en Atlanta y cuando viene, lo hace para mentirle a los nayaritas.



“Quiero decirle una cosa a Ricardo Anaya, que está aquí en Nayarit: es una sorpresa que esté en Nayarit, porque normalmente está en Atlanta, pero cuando viene a Nayarit le viene a mentir a la gente, hace acusaciones en contra de Manuel Cota, que son falsas y que no le vamos a permitir. Ricardo Anaya le miente al pueblo nayarita, eso no es correcto y no se lo vamos a permitir".



“Ricardo Anaya quiere ocultar en un lodazal una realidad: han perdido terreno en las encuestas, el junior ya no da para más y Manuel Cota será el próximo gobernador en Nayarit”, puntualizó.



El acto se realizó en la explanada del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, con la presencia de la secretaria General del CEN, Claudia Ruiz Massieu; de la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, senadora Hilda Flores Escalera, así como del presidente del CDE, Juan Ramón Cervantes y la secretaria general, Angélica Sánchez.



Ahí, en medio de un gran coro que pidió votar “cuatro por cuatro” a favor de los candidatos del PRI, Ochoa Reza exigió a Ricardo Anaya aclarar los múltiples videos que circulan en las redes sociales y los medios de comunicación, en los que se muestra lo que todo Nayarit sabe.



“Los verdaderamente vinculados con el ex fiscal en desgracia son la familia Echevarría, el junior y el padrino; todos ellos están vinculados de ese lado y los videos así lo demuestran. Que no nos vengan a engañar en Nayarit. Todos conocemos la verdad y quienes deben de aclarar los vínculos raros con dinero de procedencia ilícita, son los panistas, el Toñito, el junior que no merece gobernar".



“Amigas y amigos de todo Nayarit no se dejen engañar por las palabras de desesperación que vienen del panismo. Manuel Cota, ayer, hoy y siempre, en la elección de Nayarit será el próximo gobernador”, aseguró.



El presidente del CEN del PRI destacó los 10 compromisos de su abanderado a la gubernatura, con las mujeres nayaritas: un hospital materno-infantil, guarderías de tiempo completo, créditos financieros, y justicia social para las mujeres de 65 años y más.



También una vivienda digna para las madres solteras, becas para las mujeres que quieran continuar sus estudios, médicos y medicinas en las colonias, así como atención médica gratuita durante el embarazo, y programas sociales alimentarios.



“Todos los que queremos que le vaya bien a Nayarit, queremos que se cumplan los diez compromisos con la mujeres de Nayarit; todos los que queremos que le vaya bien a Nayarit, vamos a votar cuatro por cuatro por las candidatas y candidatos del PRI; todos los que queremos que le vaya bien a Nayarit, vamos a votar por Manuel Cota, para que sea nuestro próximo gobernador”, finalizó.



