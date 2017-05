Con protesta, piden a UPN plazas magisteriales

Alumnos y exalumnos de la Universidad Pedagógica Nacional ubicada en la ciudad de Veracruz se manifestaron a las afueras del plantel, en demanda de ser tomados en cuenta para plazas magisteriales.



Los manifestantes explicaron que el problema radica en que a ellos no se les toma en cuenta para los concursos de plazas para el nivel Primaria, con el argumento de que no cumplen el perfil porque egresan como Licenciados en Educación.



Es decir que para participar en el proceso de selección para el ciclo lectivo 2017-2018 se debe ser Licenciados en Educación Básica o Licenciados en Educación Primaria Pedagógica, señalaron.



Elizabeth Ferreira López, egresada de esa unidad, criticó que después de varios años de preparación les digan que su carrera ya no vale.



“Nos encontramos con la novedad de que este año UPN o la Licenciatura en Educación no fue registrada o no cubrimos el perfil para tener ninguna plaza. Lo que nos sorprende es que años anteriores siempre hemos participado con ese mismo perfil y nunca había habido problema.



“Lo que sí nos preocupa es que de un día para otro nos dicen que nuestra Licenciatura ya no valga. Cuatro años de carrera me los tiraron en un minuto a la basura, me están diciendo casi casi que salí de una universidad ‘patito’, sabiendo que la Universidad Pedagógica Nacional es formadora de docentes no de un año mi de dos, sino de 36 años de prestigio”, señaló Ferreira López.



Remarcó que esa unidad educativa tiene más de 20 años de prestigio y nunca había ocurrido eso.



Dijo saber que el problema sólo es en Veracruz, porque en estados como Tabasco, Quintana Roo y Puebla aparece esa misma Licenciatura en Educación dentro de los perfiles para la convocatoria.



Reiteró que es un caso inédito en Veracruz y exigió que la autoridad estatal atienda el problema y le dé solución.



“Le exigimos al secretario de Educación de Veracruz que nos dé una solución, que nos incluya. Lo que pedimos es que nos incluya dentro del examen ahorita, porque muchos nos dicen que nos esperemos a la próxima convocatoria.



“Y mi pregunta es: ¿de qué voy a vivir todo ese tiempo? Estudié para ello, para ejercerlo, estudie 4 años de sacrificios para ser Licenciada en Educación y que ahora en sigan que no vale”, expresó la manifestante.



Indicó que de esa unidad son casi 300 afectados, pero en el estado hay 5 unidades.



Advirtió que permanecerán ahí el tiempo que sea necesario