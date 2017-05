Guardia de EPN amenaza desaparecer a periodista

Durante la visita de Enrique Peña Nieto a Colima el día de ayer 10 de mayo para inaugurar los hospitales Materno Infantil y General de zona número 1 del IMSS, un elemento del Estado Mayor Presidencial hizo una “broma” a un reportero gráfico del portal de noticias RadioLevy en la que le dijo de forma irónica a uno de sus compañeros “oye pero no lo vayas a desaparecer… no todavía, hasta al rato, fíjate bien quién es, grábatelo”.



El nombre del reportero no fue dado a conocer para resguardar su integridad.



Ante esto, el medio informativo interpuso una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a lo que ésta exhortó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno “a que generen condiciones adecuadas de libertad de prensa y seguridad en el ejercicio periodístico en el estado”.



Además, el órgano autónomo agregó que “por tratarse de imputaciones a una autoridad federal, se hará del conocimiento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que dentro del ámbito de su competencia pueda llevar a cabo las medidas adecuadas para la atención de la misma”.



Por su parte, Miguel Ángel Vargas, director de RadioLevy, expresó que “indigna la ligereza de la broma, y preocupa más que no sea una broma sino una amenaza real… Indigna doblemente al hacerse en el estado del país más azotado por la violencia en el último año, con la mayor tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, y un estado en el que al menos un par de cientos de familias tienen en calidad de desaparecidos a un ser querido”.



Esta semana, el Gobierno del Estado de Colima comenzó con los trabajos para la integración de la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico “a favor de la libre expresión y la construcción de democracia, privilegiando la transparencia y la participación abierta de los periodistas”, según indicó Fernando Cruz García, coordinador general de Comunicación Social de Gobierno del Estado.



Con información de http://somoselmedio.org/article/epn-visita-colima-y-miembro-del-estado-mayor-amenaza-periodista