Diputados piden destitución del Fiscal Winckler porque los va investigar: Manterola Sainz

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Veracruz, María Elisa Manterola Sainz, aseguró que las bancadas legislativas pidieron la revocación del fiscal General del estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, no porque los llamó corruptos sino porque los van a investigar después de lo ocurrido con la diputada local Eva Cadena Sandoval.



Manterola Sainz destacó que la iniciativa de los diputados locales para destituir a Winckler Ortiz de la FGEV tuvo efervescencia después de que se aprobó un punto de acuerdo para investigar las labores legislativas.



“A mí me llama mucho la atención que desde el momento en el que se solicita y hay un punto de acuerdo a donde se solicita que se investigue a todos los diputados que están en comisiones, a tanto diputado pueda estar involucrado en actos de corrupción y de repente pues a los diputados les entra la apuración por correr al fiscal.



“O sea, la indignación no fue porque nos dijeron corruptos, la indignación fue porque nos van a investigar, ese es el temor”, declaró en entrevista la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Veracruz.



Tras la filtración de un tercer video donde la ex presidenta de la comisión de Medio Ambiente en el Congreso Local, Eva Cadena Sandoval, aparece recibiendo un millón de pesos por aprobar un dictamen de ley a favor de un empresario, Manterola Sainz dijo estar de acuerdo en que se realice una investigación exhaustiva a todos los legisladores locales.



Destacó que se deben revisar las labores –sobre todo- de aquellos que ostentan comisiones.



“Para los que dictaminan, qué diputados están involucrados también con oficinas – por ejemplo- con despachos que auditan a alcaldes, y obviamente todos donde ha habido dictámenes que han sido polémicos y no también porque ya no se sabe.



“Que nos investiguen a todos los diputados (…) yo propongo que investiguen a todos los diputados donde haya comisiones y que las reuniones de las comisiones donde haya dictámenes sean abiertas, sean públicas, estén todos los interesados”, respondió la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Veracruz.