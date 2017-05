Llama independiente de Acayucan a “luchar por lo que nos pertenece”

Pedro San Juan/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-11-21:19:00 Acayucan Cornelio Suriano Ramírez, único candidato Independiente de Acayucan.

Con la expresión: “Debemos luchar por lo que nos pertenece y que nadie debe quitarnos\\\", el candidato independiente, Cornelio Suriano Ramírez no se detiene y apenas se da tiempo para dormir una horas, ya que el tiempo es corto y el camino muylargo su se toma en cuenta que el periodo de campañas es de solo un mes y terminará el día 30 de mayo.



Rodeado de un gran equipo humano conformado por jóvenes, él quien es considerado un apóstol de la educación en Acayucan, está seguro de que de ganar, abatirá el rezago educativo y se enfocará a terminará con el analfabetismo que tanto estanca a los pueblos y no les permite ser libres, puesto que alguien que no lee, está sentenciado a creer todo lo que le digan.