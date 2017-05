Tus 23, ¿el peor año de tu vida?

Por: Valentina De Anda



Todos hablan de llegar a los 20 o de alcanzar la barrera de los 30 pero nadie habla de los años que están en medio. Aunque no parezca, son años de aprendizaje, de batallas interiores, de conocimiento de personas. Son años claves para definir quiénes somos en realidad.



Cada etapa de la vida tiene un año bisagra: en la adolescencia son los 15 y en la juventud, los 23.



Un año de cambios



La llegada de los 23 trae consigo todas las libertades de los adultos y las inseguridades de la adolescencia. Además, aún no hemos madurado lo suficiente como para manejar bien nuestras relaciones humanas, lo que significa: varios corazones rotos.



Por otra parte, eres demasiado joven para algunas cosas y muy adulto para otras. Es un limbo en el que no sabes dónde te encuentras en realidad, ni qué sientes exactamente, es como un retorno de la inestabilidad que caracteriza a la adolescencia…

Estas son las razones que indican que los 23 es el peor año de tu vida.



#1 Los amigos cambian



Sabíamos que pasaría, pero somos incapaces de prever ese tipo de desilusiones. En la medida que crecemos, los amigos cambian y muchas veces quienes creíamos que nunca iban a abandonarnos lo hacen y aquellas personas a las que no le prestamos atención se transforman en personas muy

importantes.



#2 No has aprendido sobre el amor



Ya nos rompieron el corazón y creemos haber aprendido algo sobre el amor, pero la verdad es que no sabemos nada y es por eso que cuando el amor nos enfrenta nuevamente cometemos los mismos errores.



Tranquilo, la tercera es la vencida, pronto aprenderemos y estaremos a salvo.



#3 Hay días que lo único que quieres es estar con mamá

Somos casi adultos y ese limbo nos da el derecho de extrañar a mamá y a su deliciosa comida.



#4 Tu carrera y tu trabajo aún no están alineados



Demasiado joven para todo, probablemente tu trabajo no tenga nada que ver con tu carrera y en el caso de que se relacione tu salario no te permite cubrir ni la mitad de tu estilo de vida.

Es algo frustrante porque siempre nos imaginamos como grandes eminencias. Sin embargo, la paciencia es la clave para permitir que las cosas pasen.



#5 Sientes que no avanzas



Eres demasiado crítico contigo. De hecho, no eres capaz de ver toda la bondad e inteligencia que hay en ti. Es por esto, que te cuesta tanto ver lo que has avanzado en la vida.

Te sientes estancado y no haces más que compararte para demostrar que tu vida es miserable. ¡Detente! Todo es mejor de lo que tus ojos ven...



#6 Por momentos las inseguridades te atrapan



Por momentos crees saber lo que quieres y por otros sientes que no tienes rumbo, tu cuerpo es prisionero de tus pensamientos y te martirizas pensando que no eres lo suficientemente capaz como para alcanzar tus sueños.



Con información de VIX

http://www.vix.com/es/identificacion/180641/6-razones-por-las-que-tus-23-pueden-estar-siendo-el-peor-ano-de-tu-vida