El Muelle, a merced de asaltantes en Agua Dulce

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-11-15:56:19 Agua Dulce En Agua Dulce, urge mayor vigilancia en la colonia El Muelle por parte de las autoridades policiales; delincuentes asolan esa zona.

De nueva cuenta, vecinos del ejido Gavilán Norte (Muelle), están preocupados ante la ola asaltos que sufren por una banda de encapuchados que entra como “juan por su casa” robando desde camionetas hasta vaciar casas de conocidos petroleros y pastores, quienes temen anteponer sus denuncias ante la fiscalía ya que están amenazados.



Los datos obtenidos por parte de Imagen del Golfo ante las autoridades y vecinos señalan que, días después de Semana Santa comenzaron los atracos, el reporte detalla que un grupo de hombres armados en un auto llegaron hasta la calle 10 de Mayo, en donde con lujo de violencia le quitaron una camioneta de lujo a conocido petrolero y ex funcionario sindical E. M. R., quien días después interpuso su denuncia ante la Fiscalía por el robo de su unidad.



Comenzando el mes de mayo un pastor del mismo ejido señalo a sus feligreses que un grupo de hombres habría llegado a su casa para despojarlos de sus pertenecías, así como dinero en efectivo producto de las mejoras de su iglesia, señalando que interpondría la denuncia pero las autoridades no tienen la carpeta de investigación.



De igual forma hace un par de días los ladrones intentaron robar la refaccionara que está en la calle 10 de Mayo casi llegando a “calle Nueva” como es conocida, en donde los ladrones trataron de abrir la cortina pero no pusieron, por este tipo de robos los vecinos pidieron a las autoridades más vigilancia y recorridos, ya que la mayoría de los atracos se comenten a plena luz del día.