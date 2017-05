Industriales de la maza y tortilla respaldan a Nico Ruiz

Elizabeth Marín/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-11-15:48:41 Minatitlán En su intervención, el candidato de la Alianza “El Cambio Sigue”, agradeció el respaldo de los empresarios tortilleros

Industriales de la Masa y la Tortilla recibieron al candidato de la Alianza “El Cambio sigue”, Nico Ruiz Roset, a quien le expresaron su confianza para que al llegar a la Presidencia Municipal, someta a revisión los tabuladores sobre el impuesto predial y otras contribuciones del Ayuntamiento.



El presidente de este grupo de empresarios, René Martínez Peña, dijo que durante la presente administración, tuvieron que pagar todos un costo tipo comercial como catastro: “la verdad hay empresas que fueron fundadas hace 30 años, y nunca tuvieron ellos, porque nosotros los tortilleros se lo refutamos, por medio de la Ley de la Constitución Política, las leyes de gobierno”.



Comentó que “ellos (las autoridades) no tenían erogada esa Ley en Cabildo, y ellos lo que estaban cometiendo, se podría decir, es un fraude; de casi 10 mil pesos que iba a pagar cada Industrial de la Masa y la Tortilla, venimos pagando 800 pesos al final; entonces sería muy bueno que cuando entre el gobierno del señor Nico Ruiz con la señora Lupita, que chequen bien esos datos, porque la verdad el comercio fomenta mucho el trabajo, tenemos mucha gente de Zaragoza, de Cosoleacaque y Chinameca”.



“Lo ha dicho bien el señor Nico Ruiz, un 90 por ciento de la gente es trabajadora de mano de obra, y otro 10 por ciento industria petrolera, pero si nosotros le echamos ganas y apoyamos el proyecto de Nico Ruiz, con los votos, saliendo a votar, sin miedo, no dejándose llevar por una despensa por un dinero, no señores, es un proyecto a 4 años, queremos un cambio, y la verdad mucha gente vende su voto, no lo hagan, porque perjudican a sus hijos y a las nuevas generaciones”, puntualizó René Martínez, al reiterar que las familias de este grupo, apoyarán con todo, el proyecto de cambio que ofrece Nico Ruiz.



En su intervención, el candidato de la Alianza “El Cambio Sigue”, agradeció el respaldo de los empresarios tortilleros, y señaló: “vamos a implementar un programa de condonación de multas de los cobros excesivos de que ha tenido esta administración por los impuestos municipales; vamos a valorar la baja del impuesto predial que fue excesiva para todos los minatitlecos, han sido insensibles a la ciudadanía que está trabajando, con este desempleo y esta crisis tan severa que tiene Minatitlán, vamos a ponerle fin a este terrorismo fiscal, ayúdenos a construir el triunfo, este 4 de junio voten por la Alianza PAN-PRD, para ver los resultados que ustedes merecen”.



Posteriormente, Nico Ruiz fue recibido entusiastamente por integrantes de Canacintra y de la colonia El Palmar, que también se han sumado al cambio, por un mejor Minatitlán.