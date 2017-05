Tras 5 años de desaparecido, aún esperan su regreso

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-10-21:48:34 Querétaro Francisco Javier Mendieta Arias fue a trabajar a Michoacán desde Querétaro y desapareció, esto ocurrió hace cinco años, cuando tenía 15, hasta el momento nada se sabe del joven ni de sus cuatro compañeros de trabajo.

Francisco viajó con don Raúl García Badillo, de 40 años de edad, quien era su jefe, se dedicaban a la venta de vajillas. Viajaron a bordo de una camioneta blanca Ford, modelo 1996, placas de circulación 5588238, a Apatzingán junto con los jóvenes Marcos Mendieta de León, de veintiocho años; José Raymundo Ramírez Castañón, de veintitrés años y Uriel Rangel Olvera, de veinte años a Apatzingan, Michoacán, para vender sus productos. Todos desaparecieron.



La historia



Cuando llegaron a Apatzingán, el 11 de abril de 2012, se reportaron con sus familiares y señalaron que se habían hospedado en el Hotel Caribe. En la camioneta llevaban mercancía con un valor de 300 mil pesos, consistente en vajillas y baterías de aluminio, peltre y acero.



El 12 de abril de 2012, el grupo logró comunicarse con sus familiares a las dos de la tarde, para decir que les iba muy bien con las ventas, que se quedarían en Apatzingán más días. Sin embargo, ya no hubo contacto entre el grupo de vendedores y sus familiares, porque los celulares de los cinco fueron apagados.



La búsqueda



Tras la desaparición el cuñado de Francisco fue a buscarlo y en una gasolinera, cercana al hotel donde se hospedaron, una testigo le dio a conocer que el grupo se quedaron a dormir ahí, pero ya no los vieron salir. por la mañana. Desaparecieron con todo y camioneta.



Iniciando así un calvario para la familia, quienes pusieron la denuncia por desaparición tanto en Michoacán como en la Ciudad de México y a cinco años no se sabe el paradero de Francisco ni de sus compañeros de trabajo.



El caso



La señora María Guadalupe Arias, madre de Francisco, lleva cinco años esperando una respuesta de las autoridades, quienes solo le dicen que no saben nada de el paradero del joven, que el caso sigue abierto y lo siguen buscando, pero no dan una respuesta concreta, solo la hecho 'dar vueltas'. Este año, la comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CAEV) tomó el caso, pero aún así la situación sigue igual.



Pese a esto y a cinco años de la desaparición, María Guadalupe no pierde las esperanzas para encontrar a su hijo o saber algo de él, tener paz y no vivir con la incertidumbre de lo que ocurrió aquel 12 de abril.