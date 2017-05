Atlas quiere dar un golpe de autoridad: 'Macue' Robles

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-10-21:38:13 Guadalajara Atlas quiere dar un golpe de autoridad (Mexsport)

Luis ‘Macue’ Robles, jugador del Atlas, fue claro al mencionar que el equipo está para pelear por el campeonato y creen que es momento para dar un golpe de autoridad y poder soñar.



“Pudimos pelearle al tú por tú a cualquier equipo, estamos en otra circunstancia, otro torneo, tenemos que seguir con esa mentalidad, seguir demostrando cada partido, es momento de soñar, momento de dar ese paso, ese golpe”, dijo.



Sin duda para cualquier jugador, siempre será una motivación extra jugar un Clásico, por lo que en Atlas, buscarán demostrar que el trabajo realizado durante el torneo, no fue en vano.



La motivación está, sabiendo que es un Clásico, todos estamos con la expectativa de que ya comience, sobre todo para demostrar o reiterar el trabajo que venimos haciendo, fue un torneo bastante bueno para nosotros”, señaló.



Para el ‘Macue’ es importante contar con una afición tan fiel como la de Atlas, y deberán aprovecharlo para sacar la victoria en el partido de Ida.



“Estamos en otra situación, tenemos al equipo, tenemos a la afición, es lo más importante, lo que nos alienta. La actitud ahí está, estamos en un momento muy importante para nosotros, estamos motivados, un escenario así, cualquiera lo querría”, comentó.



Por último, sobre las Chivas mencionó que a pesar de que no han ganado en sus últimos partidos, deberán estar al pendiente y no confiarse.



“Es un Clásico y todo cambia, sé que no han ganado varios partidos atrás, pero eso no indica que no van a estar bien, son rachitas por las que pasan y debemos estar atentos con eso”, finalizó.



PREPARAN MOVIMIENTOS PARA ENFRENTAR A CHIVAS



El ghanés Clifford Aboagye podría volver a la titularidad si así lo considera pertinente el cuerpo técnico del equipo encabezado por José Guadalupe Cruz.







